У 2025 році було введено 762 МВт нової газової генерації електрики

5 января 2026 г., 10:25

+11

голос Tweet

Як зазначають у Міненерго, розвиток розподіленої генерації став одним з ключових пріоритетів у 2025 році у енергетичній сфері України.



Розподілена генерація включає в себе як газову генерацію (ГТУ, ГПУ, КГУ), так і об’єкти ВДЕ, які приєднані до систем розподілу, а також накопичувачі енергії Energy Storage.



Зазначається, що така генерація вже відіграє значну роль у регіонах, забезпечуючи потреби об’єктів критичної інфраструктури.



Наразі найбільша кількість станцій побудована домогосподарствами. Це сонячні електростанції, які мають потужність від 5 до 30 кВт та реалізуються за моделлю «зеленого» тарифу або моделлю активного споживача із отриманням державної підтримки в рамках державної програми безвідсоткових кредитів.



У той же час, бізнес, державні та комунальні установи реалізують проєкти, які залежать від обсягів власного споживання. У цих сегментах переважають сонячні електростанції та когенераційні установки потужністю від 100 кВт до 2 МВт.



Загалом у 2025 році комунальними підприємствами, приватними та державними компаніями введено 762 МВт нової газової генерації.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI