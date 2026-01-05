 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

У 2025 році було введено 762 МВт нової газової генерації електрики

5 января 2026 г., 10:25
+11
голос

Як зазначають у Міненерго, розвиток розподіленої генерації став одним з ключових пріоритетів  у 2025 році у енергетичній сфері України.

Розподілена генерація включає в себе як газову генерацію (ГТУ, ГПУ, КГУ), так і об’єкти ВДЕ, які приєднані до систем розподілу, а також накопичувачі енергії Energy Storage.

Зазначається, що така генерація вже відіграє значну роль у регіонах, забезпечуючи потреби об’єктів критичної інфраструктури. 

Наразі найбільша кількість станцій побудована домогосподарствами. Це сонячні електростанції, які мають потужність від 5 до 30 кВт та реалізуються за моделлю «зеленого» тарифу або моделлю активного споживача із отриманням державної підтримки в рамках державної програми безвідсоткових кредитів.

У той же час, бізнес, державні та комунальні установи реалізують проєкти, які залежать від обсягів власного споживання. У цих сегментах переважають сонячні електростанції та когенераційні установки потужністю від 100 кВт до 2 МВт. 

Загалом у 2025 році комунальними підприємствами, приватними та державними компаніями введено 762 МВт нової газової генерації.  

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  