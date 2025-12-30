 
`

Трест, который лопнул

Стартував BEST CIO 2025. Реєстрація відкрита!

30 декабря 2025 г., 17:55
Стартував BEST CIO 2025. Реєстрація відкрита!

Організаційний комітет проєкту BEST CIO оголошує про старт Шістнадцятого всеукраїнського конкурсу для ІТ-директорів.
 
Партнерами BEST CIO 2025 з самого початку виступили компанії Check Point, Lenovo та UCloud.

Нагадаємо, організатором конкурсу, який проводиться з 2008 р., виступає видання «Компʼютерний Огляд». Головне завдання проєкту залишається незмінним з моменту його заснування - виявлення найпрофесійніших ІТ-керівників, які працюють на підприємствах у різних індустріях і галузях України.
 
У конкурсі можуть узяти участь усі ІТ-директори українських компаній, достатньо лише зареєструватися та заповнити анкети в рамках першого етапу проєкту, який триватиме до 30 березня. На основі анкетування будуть сформовані списки учасників конкурсу, з яких журі, що складається з ринкових експертів та ІТ-директорів, які перемогли раніше в конкурсі, обере трійки фіналістів BEST CIO 2025.
 
Після першого туру відбудеться другий, у межах якого з фіналістами буде проведено додаткові інтерв'ю. Зібрана інформація буде представлена журі для визначення переможців BEST CIO 2025 у кожній з індустрій.

Пропонуємо згадати, як проходив Пʼятнадцятий всеукраїнський конкурсу для ІТ-директорів. Ви можете ознайомитися з вибором найкращих СІО за підсумками минулого року. Також до вашої уваги фоторепортаж с церемонії нагородження за підсумками BEST CIO 2024.

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

 

 

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

