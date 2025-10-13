IT-Enterprise пропонує експертну підтримку українським виробничим компаніям у Польщі

13 октября 2025 г., 16:25

IT-Enterprise активно розширює присутність на ринку Польщі. У межах стратегічних кроків компанія надає супровід грантової програми, яка створює додаткові можливості для українських виробничих підприємств, що вже відкрили офіси чи виробничі майданчики у Польщі. Ця програма спрямована на підтримку бізнесів, які прагнуть розвиватися та впроваджувати сучасні технологічні рішення Industry 4.0 для цифрової трансформації виробничих процесів.

Грант забезпечує: покриття до 70% витрат на впровадження рішень IT-Enterprise; доступ до сучасних технологій щодо управління виробництвом (Smart Factory), активами (EAM) та бізнес-процесами; індивідуальний супровід проєкту експертами, які мають великий досвід в цифровій трансформації підприємстві.

Зі свого боку IT-Enterprise надає: комплексний супровід у підготовці до участі у гранті: консультації, оформлення документів, роз’яснення вимог; експертизу у виборі та впровадженні рішень Industry 4.0; технічний та методичний супровід проєктів від команди, яка має великий досвід цифрової трансформації підприємств.

Пропозиція може бути цікавою: виробничим компаніям, які вже відкрили та зареєстрували виробництво у Польщі; бізнесам, що розширюють свою присутність у ЄС і прагнуть оптимізувати процеси; партнерам IT-Enterprise, які планують впровадити сучасні рішення для підвищення ефективності виробництва.

«Грантова підтримка дає можливість компаніям швидше модернізувати ключові бізнес-процеси, вийти на новий рівень операційної ефективності та конкурувати на рівних з європейськими гравцями», – підкреслив Олег Щербатенко, засновник і CEO IT-Enterprise.

