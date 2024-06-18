Ucloud отримав атестат відповідності КСЗІ

18 июня 2024 г., 15:35

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За заявою Ucloud, цей український хмарний оператор отримав атестат, який засвідчує, що компанія забезпечує захист інформації відповідно до вимог КСЗІ (Комплексна система захисту інформації). Це стосується усіх локацій у чотирьох дата-центрах, де розміщене обладнання компанії, а саме у Польщі та Україні. Отримання сертифіката є підтвердженням того, що збереження клієнтських даних відповідає вимогам законодавства та українським галузевим стандартам, що пов’язані із захистом інформації. Також КСЗІ дозволяє компанії співпрацювати з деякими сферами, що зберігають конфіденційні дані користувачів, наприклад, з державним сектором.



“Це — перший випадок на ринку українських хмарних операторів отримання атестата КСЗІ на хмари, що розміщені за кордоном. Безпека, надійність та конфіденційність даних — те, на чому завжди ґрунтувалася робота компанії Ucloud. Наші користувачі й раніше довіряли нам інформацію з високим рівнем конфіденційності й були впевненими, що вона надійно захищена. Тепер цьому є ще й підтвердження з боку держави у вигляді сертифіката КСЗІ”, — каже Борис Борисов, заступник директора Ucloud.



Зазначено, у компанії також є міжнародні сертифікати ISO 27001, 27701, 9001, які поширюються і на її польський сегмент. Вони підтверджують, що у зловмисників фактично відсутні шанси отримати доступ до інформації, яка зберігається на серверах.



Крім того, у 2024 році Ucloud збільшила пропускну здатність каналів на маршруті Київ-Львів до 200G та Київ-Франкфурт до 100G. Раніше цей показник був 100G та 10G відповідно. Відтепер з’єднання “Київ-Варшава-Франкфурт” має з’єднання у 100+G на усіх сполученнях. Це дає ще більше можливостей для резервування інформації та її відновлення.



Нововведення дозволяють збільшити обсяг передачі даних між клієнтами та дата-центрами в Європі. Дотримуючись правила резервного копіювання “3-2-2-1-0”, замовники зможуть відновлювати резервні копії, що зберігаються у Франкфурті, без втрати швидкості. Раніше затримка на відрізку “Франкфурт - Варшава” сягала 14 мілісекунд, наразі вона складає 7,5 мс.



Збільшення пропускної здатності запустили у партнерстві з двома телекомунікаційними компаніями ВОЛЗ та Fiberax. Завдяки цьому проєкту Ucloud отримав георознесені канали передачі даних L2 з Києва до Варшави та далі в Європу.



“Що це означає на практиці для наших клієнтів? Тепер вони зможуть передавати дані швидше та у більших обсягах. Неважливо, до якого хмарного сховища буде йти запит, у цей момент швидкість передачі буде стабільною на всіх відрізках. Тобто ми наразі не тільки максимально убезпечуємо інформацію, зберігаючи її на резервних хмарах у Варшаві та Франкфурті, але й забезпечуємо швидку та безперебійну роботу сервісів”, - каже Борис Борисов, заступник директора Ucloud.

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