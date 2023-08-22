Хмарний оператор UCloud став резидентом Дія.City

22 августа 2023 г., 15:45

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За заявою UCloud, компанія у серпні стала ще одним резидентом Дія.City. Створена Мінцифрою ще до повномасштабного вторгнення податкова та правова система для ІТ-бізнесу, продовжує працювати та нарощувати число резидентів попри війну.



«Ми не припиняли свою роботу попри виклики, які виникли перед бізнесом у лютому 2022 року. Це дає нам сили розвиватися і рухатися вперед. Одним із таких кроків стало наше приєднання до програми Дія.City. Ця співпраця — це єдине бачення технологічного ландшафту, який процвітає завдяки інноваціям, щоб відповідати потребам світу, який постійно змінюється. Рости та розвиватися, щоб стати сильніше. Бо разом ми зможемо подолати всі економічні та безпекові виклики», — заявив Денис Бурдук, директор компанії UCloud.



Нагадаємо, UCloud — український хмарний оператор, що допомагає бізнесу в цифровій трансформації вже понад 12 років: він має 5 дата-центрів в Україні, Польщі та Німеччині, зарезервовані канали звʼязку від кожного клієнта до хмари, партнерські сертифікати від Microsoft, Veeam, Cisco, Vmware та інших світових лідерів галузі, безпека інфраструктури підкріплена сертифікатами ISO та КСЗІ.



Серед резидентів Дія City вже понад 600 компаній. За останні 4 місяці до програми приєдналася понад сотня резидентів. Серед них ІТ-консалтингові та інжинірингові платформи, українські стартапи, платіжні інтернет-сервіси, такі міжнародні компанії як фінська Nokia, fintech-компанії, розробники вебсайтів та мобільних застосунків тощо.

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