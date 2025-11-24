Аналітика міленіалів

24 ноября 2025 г., 17:35

Вихідні в соціальній мережі, раніше відомій як Twitter, пройшли під знаком нової функції – About this account.

Функція гранично проста – тепер, кліком на дату реєстрації в профілі користувача, можна побачити, в якій країні він знаходиться і через який додаток (з точністю до країни магазину додатків) він користується мережею. Початковий варіант містив ще й країну, з якої акаунт був зареєстрований, але майже відразу функція зникла взагалі, а потім з'явилася вже без цього поля.

Звичайно, у більшості акаунтів там нічого цікавого – країна, де вони реально знаходяться, національний AppStore або Google Play. Але відразу стали з'являтися цікаві результати. Наприклад, багато акаунтів, що просувають ідеї MAGA (Make America Great Again), чомусь знаходяться не в Америці:

Жителі Гази, які страждають від бомбардувань ізраїльської військової машини, вважають за краще робити це в Індонезії:

Що зовсім не дивно – більшість проросійських акаунтів знаходяться в Європі. Втім, багато з них мають позначку, що свідчить про підключення через VPN, що зрозуміло – адже пряме з'єднання з сервісом в рф заблоковано.

Нова функція, звичайно, дає чимало цікавого з погляду аналітики – наприклад, ось вже побудували карту MAGA-акаунтів.

Але, на жаль, низький поріг входу в інтернет – точніше, низький поріг входу буквально в усе завдяки інтернету, – зіграв і тут свою роль. Постійні читачі та слухачі мого подкасту, можливо, пам'ятають епізод, коли розбирав «аналітику» за профілями в LinkedIn, де авторка робила висновок, що компанія Notion має офіси в Росії й навіть в Ірані(!). Все через те, що якась кількість із сотень мільйонів користувачів цієї соцмережі вказали, ніби вони працюють в Notion (був навіть trader в Notion). А будь-який «аналітик» знає, що все написане в інтернеті – свята правда.

Український сегмент інтернету вважав за краще вхопитися за профіль Михайла Подоляка, політтехнолога і радника глави Офісу Президента України, який часто виступає з офіційними коментарями – у нього, розумієте, в профілі вказаний російський AppStore.

Що бачить середньостатистичний «аналітик» на цьому скриншоті? Що власник акаунта зареєструвався в соцмережі в лютому 2022 року з Росії. Адже інших дат тут немає, а Russian Federation – ось вона. Звідки з’являється ця інформація, такі «аналітики» не знають – і їх це абсолютно не хвилює.

Тим часом інформація в цих полях абсолютно не пов'язана між собою. Ось, наприклад, мій акаунт:

Дивлячись на нього, наш аналітик явно вирішить, що я зареєструвався у 2007 році з США. Але це просто неможливо. Справа навіть не в тому, що вперше в США я побував у 2011 році. На цей смішний аргумент всезнайко мешканець соцмереж заявить, що все можна підробити, включаючи записи DHS (Department of Homeland Security, що контролює в'їзд до США), а ось скриншот із соцмережі – це істина з істин. Але у 2007 році у цієї соцмережі просто не було мобільних додатків – офіційні додатки Twitter з'явилися тільки у 2010 році. А запис про американський AppStore пояснюється набагато простіше – мій акаунт дійсно зареєстрований там і всі ці роки я його поповнюю за допомогою подарункових сертифікатів, причому останнім часом купую їх прямо на сайті Apple.

І я зовсім не виняток. Просто нормальний аналітик, який починає з вивчення фактів, а вже потім намагається зробити висновки, швидко натрапить на факт – AppStore в Україні запустився досить пізно, влітку 2012 року. Перші iPhone з'явилися в Україні восени 2007-го – пам'ятаєте, ті, які треба було розблоковувати, вставляти дивні сім-карти й так далі? Вже до 2011 року iPhone продавався повним ходом, часто з'являючись у продажу через тиждень після старту продажів у США, а iPad мені привезли практично відразу.

І, якщо просто пошукати в інтернеті, нескладно знайти численні статті «Як завести безплатний акаунт в AppStore», де детально описувалося, як вказати реальну адресу в США, відмовитися від прив'язки будь-якої карти та де купити gift card для поповнення рахунку.

У 2012 році, практично перед відкриттям AppStore, я навіть проводив опитування «Хто яким магазином користується?». Результати досі є в цьому самому блозі.

Опитування користувачів, травень 2012 року, показані тільки голоси користувачів з України

І це результати опитування в моїх акаунтах – тобто, загалом кажучи, сильно перекошена в бік гіків вибірка (до речі, чомусь більшість «аналітиків» не знають слова «вибірка», не кажучи вже про термін «генеральна сукупність»). А якщо хтось покопається в пам'яті, то легко згадає, що у всіх магазинах, які торгували iPhone в ті роки, до обов'язкових перехідників під наші розетки, були також рядки в прейскуранті «Реєстрація в магазині та встановлення додатків». Основна маса покупців, які не мали друзів-гіків, в результаті отримувала готовий телефон з якимось акаунтом та вже встановленими додатками, й взагалі не знала, як їх встановити самостійно. Чому б це Подоляку відрізнятися від них, він що, не народ? Гуманітарію-політтехнологу принесли готовий до використання телефон, переставили з попередньої люксової Nokia сім-карту і він почав по ньому дзвонити. А в лютому 2022 року знадобилося піти в Twitter – зареєструвався і почав писати.

Але навіщо вивчати факти, якщо можна розвести істерику в соцмережах і зібрати лайки?

Аналітика міленіалів

