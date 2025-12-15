Кількість AI-спеціалістів в Україні перевищила 6 тис.

15 декабря 2025 г., 17:25

За останні два роки кількість українських спеціалістів у сфері штучного інтелекту збільшилася на 17% та сягнула 6100. Переважають молоді інженери до 30 років, багато з яких уже мають чималий досвід. Згідно з опитуванням 44% фахівців мають досвід роботи від одного до трьох років, причому 60% – прийшли з інших сфер. Такі дані містить дослідження «AI-таланти України: досвід, виклики та бачення майбутнього».

Некомерційна організація AI House, що опікується розвитком AI-спільноти в Україні, за підтримки Мінцифри провела дослідження ринку українських AI-спеціалістів. Його метою було зафіксувати поточну картину ринку – хто створює штучний інтелект в Україні, досвід та бачення перспектив сфери. У межах дослідження було поєднано аналіз відкритих даних з опитуванням українських AI-спеціалістів, а також експертною оцінкою.

Попри складні умови війни, інженерна спільнота демонструє стійкість і здатність створювати високотехнологічні рішення. Водночас міграція, особливо досвідчених фахівців, створює дефіцит кадрів. Війна також стала каталізатором розвитку Defence Tech, де українські інженери створюють продукти світового рівня.

Ринок працевлаштування зміщується до продуктових компаній і бізнесів, що формують власні AI-команди. Сектори поза ІТ лишаються недооціненими, а державні ініціативи лише починають масштабуватись. Освіта й наука потребують оновлення – сучасних програм, R&D-центрів, ресурсів та якісних датасетів.

Приблизно половина опитаних приходить через університети, а інша – через курси та самонавчання. Найбільше світчерів приходять із розробки, і їх приваблює швидкість розвитку сфери, прикладна цінність рішень та активні професійні спільноти.

Український ринок вже виглядає досить зрілим – більшість опитаних працюють на Middle-Lead рівнях, а кар’єрне зростання відбувається дуже швидко. Хоча інженери часто працюють у різних ML-доменах, глибоких профільних експертів не багато; найбільше досвіду спеціалісти мають в NLP, СV та Tabular data.

Основна частина опитаних працює в ІТ, особливо у продуктових компаніях, які зі слів респондентів дають більше впливу на результат. Поза ІТ формується попит на власні AI-команди, в тому числі в державному секторі.

Багато інженерів мають сильну академічну базу, але науці бракує ресурсів, сучасних програм та обчислювальних потужностей. Попри це, прикладні дослідження – особливо в NLP та Defence Tech – демонструють реальні інновації, хоча розвитку фундаментальних напрямів досі не вистачає системності.

Попри виклики, більшість опитаних вірять, що Україна може стати регіональним лідером в AI завдяки сильним талантам, розвитку технологій оборони та цифровізації держави. Щоб це стало реальністю, потрібні інвестиції в фундаментальні знання, інфраструктуру, українські датасети та розбудову R&D-екосистеми.

