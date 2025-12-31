TSMC розпочала випуск випуск чипів за нормами 2 нм

31 декабря 2025 г., 13:35

Як повідомляє The Taipei Times, найбільший у світі виробник напівпровідників, компанія TSMC, офіційно оголосила про початок масового виробництва чипів за техпроцесом за нормами 2 нм.



Підтвердження цьому з'явилося в останньому оновленні на сайті компанії, що свідчить про успішне дотримання початкового графіка розробки технологій наступного покоління. Наразі виробничі потужності зосереджені на заводі Fab 22 у місті Гаосюн, де використовується перше покоління технології нанолистових транзисторів. Ця нова архітектура дозволяє зробити значний крок уперед у продуктивності та енергоефективності, задовольняючи критичну потребу ринку в потужних обчислювальних системах для мобільних пристроїв та серверної інфраструктури.



Новий техпроцес позиціонується як найбільш передовий у галузі з точки зору щільності транзисторів та енергозбереження. Порівняно з техпроцесом N3E (3 нм), нова технологія 2 нм забезпечує приріст швидкості на 10-15% при тому самому рівні споживання енергії. В іншому сценарії використання вона дозволяє знизити енергоспоживання на 25-30% при збереженні ідентичної швидкості роботи. Крім того, щільність розміщення транзисторів зросла більш ніж на 15%.



Основними замовниками нових потужностей є компанії Nvidia та Apple, які вже інтегрують нові рішення у свої майбутні лінійки продуктів для підтримки складних АІ-функцій та підвищення автономності пристроїв.



Компанія TSMC не розкривала точну дату запуску під час своєї останньої конференції для інвесторів у жовтні, тому поточне підтвердження стало першим офіційним сигналом про досягнення цієї віхи. Вже зараз ведеться активна розробка покращеної версії техпроцесу під назвою N2P, масове виробництво якої заплановане на другу половину 2026 року. Це дозволить компанії утримувати лідерство в умовах жорсткої конкуренції, забезпечуючи партнерів найбільш ефективними інструментами для розвитку цифрової екосистеми.



Запуск масового виробництва двухнанометрових чипів компанією TSMC фіксує технологічне лідерство Тайваню в умовах жорсткої конкуренції з боку Intel та Samsung. Перехід на архітектуру нанолистових транзисторів є ключовим для подальшого розвитку АІ-галузі, оскільки сучасні мовні моделі потребують критичного зниження енерговитрат при збереженні високої щільності обчислень. Для Apple це означає можливість випустити найбільш автономні iPhone в історії, а для Nvidia - створити АІ-прискорювачі, які споживатимуть на 30% менше електрики. Здатність TSMC вчасно вийти на масові обсяги виробництва гарантує стабільність глобального ланцюга постачання та підтверджує, що закон Мура продовжує діяти завдяки інноваціям у матеріалознавстві. Цей крок також посилює геополітичне значення Тайваню як критичного вузла світової цифрової економіки, де кожна затримка в освоєнні нових вузлів може коштувати мільярди доларів збитків для всього технологічного сектору.

