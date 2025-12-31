TrendForce прогнозує падіння ринку ноутбуків на 5,4% у 2026 році через здорожчання пам’яті

31 декабря 2025 г., 9:35

Аналітична компанія TrendForce опублікувала оновлений прогноз щодо світового ринку ноутбуків на 2026 рік, суттєво погіршивши очікування через несприятливу економічну ситуацію.



Згідно з новими даними, обсяги поставок скоротяться на 5,4% порівняно з попереднім роком і складуть близько 173 млн одиниць. Головною причиною такого падіння називають стрімке зростання цін на модулі пам'яті, що суттєво обмежує маржинальність брендів та їхню свободу у встановленні конкурентних цін. Якщо темпи подорожчання компонентів не сповільняться до другого кварталу 2026 року, ринок може зіткнутися з песимістичним сценарієм, за якого скорочення поставок сягне 10,1% через різке падіння попиту на бюджетні та споживчі моделі.



У складних ринкових умовах перевагу отримують компанії з вертикально інтегрованими ланцюгами постачання та високою часткою преміальних продуктів. Компанія Apple виступає яскравим прикладом стійкості завдяки своїй здатності гнучко коригувати лінійку продуктів та значному впливу на постачальників пам'яті. Незважаючи на загальну рецесію, Apple планує навесні 2026 року випустити нову 12,9-дюймову модель MacBook, орієнтовану на середній сегмент. Завдяки ефекту масштабу та чіткому графіку релізів, компанія зможе забезпечити пріоритетне отримання дефіцитних компонентів та зберегти стабільні темпи відвантажень навіть при зростанні собівартості виробництва.



Лідер ринку за обсягами продажів, компанія Lenovo, також демонструє здатність протистояти кризі. Хоча підвищення рекомендованих роздрібних цін може стати неминучим, масштаби закупівель та тісні зв'язки з виробниками комплектуючих дозволять Lenovo мінімізувати здорожчання для кінцевого споживача. Це може допомогти бренду навіть збільшити свою частку ринку, поки дрібніші гравці будуть змушені скорочувати асортимент. Тим часом загальне падіння попиту на пристрої потягне за собою і зниження замовлень на дисплейні панелі. Аналітики очікують, що поставки РК-панелей для ноутбуків впадуть на 7,9%, оскільки споживачі дедалі частіше віддають перевагу OLED-технологіям.



Ситуація з OLED-панелями у 2026 році залишається неоднозначною. Хоча бренди продовжують розширювати кількість моделей із такими екранами, зростання цього сегмента може суттєво сповільнитися через високу кінцеву вартість пристроїв. Коли ціна пам'яті додається до вартості дорогої панелі, продукт стає занадто дорогим для масового покупця. Таким чином, ринок ноутбуків у 2026 році перейде у фазу жорсткої боротьби за ефективність логістики, де успіх залежатиме не стільки від інновацій, скільки від здатності менеджерів ланцюгів постачання стримувати інфляційний тиск компонентної бази.



Аналіз ринкових трендів від TrendForce вказує на те, що 2026 рік стане періодом «виживання масштабів», де ключовим фактором прибутковості буде впровадження АІ-функцій у преміальні моделі для виправдання вищої ціни. Зростання вартості пам'яті на 15,20% змушує виробників переорієнтуватися на корпоративний сектор, де попит є менш еластичним до ціни порівняно з роздрібним сегментом. Важливо відзначити, що скорочення ринку на 5,4% супроводжуватиметься структурним зсувом: ноутбуки з базовим обсягом пам'яті можуть практично зникнути з полиць, оскільки виробникам вигідніше продавати конфігурації з високим об'ємом DRAM та вбудованими АІ-прискорювачами. Для споживача це означатиме підвищення «вхідного квитка» на ринок сучасної портативної техніки, що змусить багатьох відкласти оновлення старих пристроїв ще на один цикл, додатково тиснучи на показники YoY у другому півріччі 2026 року.



Глобальна економічна нестабільність та обережність споживачів змушують бренди більш консервативно підходити до управління запасами та рекламних акцій. Ринкова динаміка 2026 року підтверджує, що індустрія комп'ютерної техніки залишається надзвичайно залежною від коливань цін на напівпровідники. Успіх Apple та Lenovo у цей період стане важливим уроком для інших гравців щодо необхідності диверсифікації джерел постачання та розвитку власних технологічних платформ для зменшення зовнішніх ризиків.

