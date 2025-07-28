Хакери повністю паралізували роботу «Аерофлот» на деякий час

28 июля 2025 г., 13:25

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Як пишуть мордорські ЗМІ, компанія «Аерофлот» повідомила про масштабний збій у роботі своїх інформаційних систем, що призвело до скасування понад 49 пар рейсів. Повідомляється, що внаслідок атаки почалися збої в роботі аеропортів «Шереметьєво», «Внуково» та «Красноярськ».

Відповідальність за атаку на себе взяла хакерська група під назвою Silent Crow, яка повідомила, що вона здійснила операцію спільно з білоруською групою Cyberpartisans BY, і пов'язала її з війною в Україні. "Слава Україні! Живе Білорусь!" — повідомляє Reuters. Silent Crow раніше брала на себе відповідальність за атаку на російську базу даних нерухомості у січні.





У своїй заяві хакери стверджують, що "операція тривала близько року і завершилася повним знищенням внутрішньої IT-інфраструктури авіакомпанії". Заявляється про отримання та вивантаження повного масиву баз даних історії перельотів, компрометацію всіх критичних корпоративних систем, включаючи CREW, Sabre, SharePoint, MS Exchange, КАСУД, Sirax, 1C. Також, за їхніми словами, було отримано контроль над персональними комп'ютерами співробітників, включно з вищим керівництвом, скопійовано дані з серверів прослуховування (включаючи аудіозаписи телефонних розмов та перехоплені комунікації), вилучено дані із систем спостереження та контролю за персоналом.





Хакери стверджують, що отримали доступ до 122 гіпервізорів, 43 інсталяцій віртуалізації ZVIRT, близько сотні iLO-інтерфейсів для управління серверами, 4 кластерів Proxmox. Внаслідок їхніх дій "було надано вплив на близько 7000 серверів – фізичних та віртуальних". Заявлений обсяг отриманої інформації становить 12 ТБ баз даних, 8 ТБ файлів з Windows Share, 2 ТБ корпоративної пошти. Авіакомпанія не коментувала та не уточнювала інформацію щодо цих заяв хакерів.





Цей інцидент відбувається на тлі активного переходу «Аерофлоту» на локальні IT-рішення. У травні 2025 року авіакомпанія перейшла на російський сервіс цифрового авіаційного зв'язку «борт-земля» (ACARS), раніше працюючи з іноземними постачальниками. Наприкінці 2024 року «Аерофлот» почав використовувати вітчизняну програму «Електронний портфель пілота», яка мала повністю замінити закордонні аналоги у 2025 році. У жовтні 2022 року «Аерофлот» мігрував на систему бронювання авіаквитків та реєстрації пасажирів Leonardo, а також запустила процес міграції з ERP-системи SAP на аналог 1С.

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