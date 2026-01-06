Intel представила процесори Core Ultra Series 3, які виготовляються по техпроцесу 18A

6 января 2026 г., 12:34

На виставці CES 2026 корпорація Intel офіційно представила процесори Intel Core Ultra Series 3, які стали першою обчислювальною платформою, побудованою на базі найбільш передового техпроцесу компанії - Intel 18A.



Підкреслюється, що нова технологія виробництва була розроблена та реалізована безпосередньо в Сполучених Штатах, що знаменує новий етап у розвитку американської напівпровідникової промисловості.



Нова лінійка вже отримала підтримку понад 200 дизайнів ноутбуків від глобальних партнерів Intel, ставши найбільш масовою платформою для АІ-ПК в історії компанії. Старший віцепрезидент та генеральний менеджер Client Computing Group Intel Джим Джонсон (Jim Johnson) зазначив, що в Core Ultra Series 3 основну увагу приділино підвищенню енергоефективності, продуктивності центрального та графічного процесорів, а також сумісності з архітектурою x86, на яку можуть покластися користувачі.



У мобільній лінійці Series 3 з'явився новий клас процесорів Intel Core Ultra X9 та X7, які оснащені найпотужнішою інтегрованою графікою Intel Arc. Ці пристрої створені для багатозадачності, професійного геймінгу та створення контенту в дорозі. Флагманські моделі отримали до 16 ядер CPU, 12 графічних Xe-ядер та нейронний модуль NPU з потужністю 50 TOPS. Такі характеристики забезпечують до 60% вищу багатопотокову продуктивність та на 77% швидшу ігрову графіку порівняно з попередніми поколіннями.



Окремим рекордом стала тривалість автономної роботи, за заявою компанії цей показник тепер може сягати 27 годин, що ставить ноутбуки на базі x86 в один ряд з найбільш енергоефективними рішеннями на ринку.



Вперше в історії серії процесори Core Ultra Series 3 пройшли сертифікацію для використання в промислових умовах та в Edge-обчисленнях. Це відкриває шлях для впровадження АІ-технологій Intel у робототехніку, системи розумних міст, автоматизацію виробництва та охорону здоров'я.



Платформа демонструє до 1,9 раза вищу продуктивність у роботі з великими мовними моделями та у 4,5 раза більшу пропускну здатність для моделей візуально-мовної дії (VLA). Завдяки інтеграції всіх функцій у єдину систему на кристалі (SoC), промислові замовники можуть значно знизити сукупну вартість володіння порівняно з традиційними багаточіповими архітектурами.



Попередні замовлення на перші споживчі ноутбуки з Intel Core Ultra Series 3 презентовані вже 6 січня 2026 року, а глобальні продажі стартують 27 січня. Основна частина нових моделей від світових брендів з'явиться на ринку протягом першої половини року. Промислові системи та рішення для Edge на базі нової платформи стануть доступними для замовлення починаючи з другого кварталу 2026 року. Intel також випустить лінійку стандартних процесорів Intel Core на цій же архітектурі, що дозволить забезпечити високу продуктивність АІ в ноутбуках більш доступного цінового сегмента.



Аналітики зазначають, що використання власної передової літографії дозволяє Intel не залежати від черг на заводах TSMC, що було стратегічною проблемою минулих років. Показник у 27 годин автономної роботи є прямою відповіддю на загрозу з боку Qualcomm та Apple, руйнуючи міф про те, що архітектура x86 не може бути по-справжньому енергоефективною. Досягнення 50 TOPS на NPU повністю відповідає вимогам Microsoft для АІ-функцій наступного покоління, а розширення на ринок Edge та робототехніки свідчить про намір Intel домінувати в усіх сферах, де потрібні автономні обчислення. Якщо Panther Lake покаже такий же приріст у реальних тестах, як і в лабораторних демо-версіях на CES, 2026 рік може стати початком великого ренесансу Intel на ринку персональних комп'ютерів.

