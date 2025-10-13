 
`

Штучний інтелект у «Дії» та цифрові сервіси для українців. Головні анонси на IT Arena 2025 за підтримки FAVBET Tech 

13 октября 2025 г., 18:17
0 
 

Штучний інтелект у «Дії» та цифрові сервіси для українців. Головні анонси на IT Arena 2025 за підтримки FAVBET Tech

26–28 вересня на стадіоні «Арена Львів» відбулася IT Arena 2025 — головна техподія країни, яка зібрала понад 6000 учасників із майже 40 країн для обговорення інновацій, нетворкінгу  та презентації нових продуктів.

Цього року програма охопила п’ять сцен — Business, Technology, Product, Startup та нову Defense, стартап-змагання з призовим фондом $60 тис. і шоукейс технологій Made in Ukraine Showcase. Партнером події виступила компанія Favbet Tech, яка представила власні AI-розробки та — та дослідила складність найму в галузі AI-технологій. 

Штучний інтелект у «Дії» та цифрові сервіси для українців. Головні анонси на IT Arena 2025 за підтримки FAVBET Tech

Одним з найбільш обговорюваних анонсів заходу стали рішення, презентовані Першим віцепрем’єр-міністром — Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Під час свого виступу очільник Мінцифри представив одразу дві ініціативи: Dія.AI та власного цифрового двійника.

Дія.AI стала першим у світі державним AI-агентом, який не лише відповідає на запитання, а й надає послуги безпосередньо в чаті. У відкритій бета-версії вже доступне отримання довідки про доходи; згодом перелік послуг розширюватиметься. За словами міністра, з Дія.АІ поспілкувалося вже більше 35 тис. користувачів, які згенерували більш як 1000 довідок. Стратегічна мета Мінцифри — увійти до топ-3 країн світу за рівнем розвитку та інтеграції ШІ в публічному секторі до 2030 року.

Штучний інтелект у «Дії» та цифрові сервіси для українців. Головні анонси на IT Arena 2025 за підтримки FAVBET Tech

Також на IT Arena представили ШІ-двійника Михайла Федорова  — Telegram-чатбот, що збирає ідеї щодо цифровізації, приймає резюме та допомагає з питаннями держсервісів. Модель навчена на 10 000+ матеріалів з публічних виступів та соціальних мереж міністра. Система працює на платформі n8n — сервісі для автоматизації процесів за допомогою АІ.

Штучний інтелект у «Дії» та цифрові сервіси для українців. Головні анонси на IT Arena 2025 за підтримки FAVBET Tech

Загалом, конференція IT Arena традиційно стала майданчиком для нетворкінгу, обміну ідеями та обговорення майбутнього технологічної галузі України. 

Штучний інтелект у «Дії» та цифрові сервіси для українців. Головні анонси на IT Arena 2025 за підтримки FAVBET Tech

Компанія FAVBET Tech як один з відомих  українських tech-роботодавців активно долучилася до програми заходу. В інтерактивних корнерах  компанії відвідувачі могли поспілкуватися з розробниками, дізнатись про відкриті вакансії та технологічні виклики, над якими працює команда.

«Такі заходи, як IT Arena, є ключовим каталізатором для розвитку всієї галузі, створюючи платформу для формування стратегічних партнерств та визначення векторів майбутнього технологічного прогресу. Для FAVBET Tech підтримка цієї конференції є стратегічною інвестицією в українське технологічне ком’юніті, що дозволяє ділитися власною експертизою та сприяти інноваціям. Представлені тут ШІ-рішення повністю відповідають нашому баченню технологій, які оптимізують час та підвищують комфорт повсякденного життя», — коментує СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

Штучний інтелект у «Дії» та цифрові сервіси для українців. Головні анонси на IT Arena 2025 за підтримки FAVBET Tech

Участь у заході IT Arena логічно продовжує активну роль FAVBET Tech у розвитку української ІТ-екосистеми. Компанія є постійним учасником  ключових галузевих подій, а також стала співініціатором створенням AI-комітету Асоціації «IT Ukraine». У 2024 році компанія увійшла до топ-5 платників податків серед резидентів Дія.City, а у 2025 — увійшла до рейтингу «Топ-50 ІТ-компаній України за версією DOU.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

