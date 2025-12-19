Міноборони розпочало тестування системи «Майно» у військових частинах

19 декабря 2025 г., 15:35

Міністерство оборони України запустило дослідну експлуатацію інформаційної системи «Майно», яку розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень. Впровадження системи здійснюється Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ.

На першому етапі тестування система охоплює засоби зв’язку та кібербезпеки, а згодом її планують поширити на інші служби. У межах дослідної експлуатації передбачено навчання персоналу, перевірку функціональності, підготовку до масштабного впровадження.

«Майно» дає змогу в єдиному середовищі вести ключові процеси обліку всього військового майна на рівні військової частини: від формування потреби до переміщення, списання та звітності. Це значно полегшує роботу служб забезпечення, що дозволяє керувати ресурсами швидко і прозоро.

Система забезпечує: швидкість (облік, переміщення та розподіл майна відбуваються значно швидше); прозорість (актуальні дані про рух майна доступні одразу, без очікування паперових звітів); безпека (багатофакторна автентифікація, доступ за ролями та аудит дій забезпечують захист інформації).

Цифровізація обліку військового майна дозволяє командирам та службам забезпечення приймати обґрунтовані рішення на основі актуальних даних і оперативно реагувати на потреби підрозділів. Система «Майно» забезпечує повний цикл обліку майна: від формування потреби до списання. Ця система інтегрована з системою управління логістичним забезпеченням, що дозволяє бачити єдину картину руху ресурсів і приймати рішення швидко та прозоро.

