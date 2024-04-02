Вебінар «Що обрати: Приватна, публічна хмара чи виділені сервери?» - 4 квітня 

2 апреля 2024 г., 16:20

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Публічна, приватна, гібридна хмари, виділені сервери тощо. Варіантів організації ІТ-інфраструктури компанії безліч на будь-який смак і бюджет. Але як не розгубитися та обрати оптимальне рішення саме для вас? Команда UCLOUD допоможе розібратись.

Тема вебінару: «Що обрати: Приватна, публічна хмара чи виділені сервери?»

Дата: 04.04.2024

Час початку: 15:00

Тривалість – 1 година

Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням https://events.teams.microsoft.com/event/18ef2965-cb52-4d9c-b304-f4b64b758699@f5e3cd56-5737-4209-b016-1c83ca7e807c

В рамках вебінару будуть розглянуті теми:

різниця між приватною та публічною хмарами;

чим від вищезазначених відрізняється послуга оренди виділених серверів;

за що відповідає замовник, а за що провайдер;

з чого формується вартість кожної послуги;

для яких задач підходить те чи інше рішення найліпше.

І не тільки.

За 30 хвилин ми розповімо те, що знаємо. А ще 30 хвилин будемо відповідати на ваші питання та давати поради до конкретно вашого бізнесу та вашої ситуації.

Коротко про нас: UCloud – найбільший український хмарний провайдер, що має потужності в п'яти ЦОД в трьох країнах (Україна, Польща та Німеччина) та зарезервовані канали зв’язку до ЦОД об’ємом до 100G.

Будемо раді поспілкуватись в рамках вебінару.

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