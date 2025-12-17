AI Trends: зараз і потім

+22

Тема штучного інтелекту стала однією з найгарячіших, приковуючи увагу широких кіл фахівців у різноманітних сферах. Яскравим тому підтвердженням стала нещодавно проведена конференція «RE:THINK 2025 | Стратегія. маркетинг. AI».

У програму цієї події увійшов виступ Олексія Молчановського, присвячений трендам розвитку AI, з яким ми пропонуємо познайомитись.

Ключовий критерій успіху в IT — це інсайти та нові думки, які виникають при спілкуванні. На сучасному етапі розвитку штучного інтелекту (AI) ми переходимо від апаратного та програмного забезпечення до третього рівня — сенсів (senseware). На цьому рівні AI має не лише обчислювати, а й розуміти контекст та цінність, яку він створює.

Термін "Штучний інтелект" сам по собі є маркетинговим. Він був винайдений у 1956 році у Дартмутському коледжі, коли науковці шукали новий термін, який би замінив "кібернетику".

Цей термін тепер несе певні проблеми та породжує страхи, наприклад, щодо заміни робочих місць.

Що таке інтелект? Існує цитата, яка спонукає до роздумів: "Інтелект — це те, чого ще не вміє машина."

Так на початку XX століття вершиною інтелекту вважалося вміння доводити математичні теореми. У 1980 роки AI був представлений експертними системами. Тоді як у 2010 роки головним показником був комп'ютерний зір (розпізнавання зображень). Тепер AI — це вміння писати довгі тексти чи аналізувати їх. Насправді інтелект — це щось інше, і ми повинні це пам'ятати.

Листопад 2022 року, коли з'явився ChatGPT, став початком справжнього хайпу. 2025 рік став роком, коли бізнес почав активно інтегрувати AI. Та рівень його впровадження стрімко зростає. Дослідження McKinsey показують, що впровадження особливо високе у функціях, пов'язаних з WEEDS (Words, Images, Numbers, and Sound) — текст, зображення, цифри та звук. Маркетинг та продажі (Marketing & Sales) мають найвищий рівень проникнення AI (перший рядок у дослідженнях McKinsey).

Біля 53-66% компаній відзначають зростання доходів завдяки AI, особливо у сфері маркетингу та продажів.

Хоча існують побоювання щодо втрати робочих місць через автоматизацію, важливо говорити про доповнення, коли AI підсилює професію, а не замінює її.

Сьогодні ми бачимо, що продуктивність великих мовних моделей (LLM) від різних вендорів (OpenAI, Google, Anthropic) конвергується на певному плато. Це означає, що якість результатів між різними моделями стає менш критичною.

Якщо говорити про технологічну основу, то алгоритми, які лежать в основі більшості сучасних LLM, були винайдені у 2016-2018 роках. Тоді як конкуренція зміщується з рівня обчислювальної потужності на рівень продукту та сервісу. Компанії конкурують за те, яку додаткову цінність вони надають кінцевому користувачеві.

Останнім трендом стала інтеграція AI в браузери. В кінці жовтня OpenAI випустила свій браузер Atlas, де можна комунікувати з контентом на сторінці. Таким чином іде зміна парадигми пошуку: відбувається перехід від пошукових систем, таких як Google (який втратив 8% пошукового трафіку), до систем-відповідачів (Answer Engines) — діалогових систем AI.

Ще один тренд цього року – Агентивний AI (Agentive AI). Користувачі все більше взаємодіють із системами AI (в середньому 5-6 ітерацій за сеанс) і навіть здійснюють кінцеві покупки безпосередньо у діалоговому вікні.

В складних системах важливо виявляти слабкі сигнали, які можуть вказувати на зміну тренду. Дослідження Forbes показують, що малий бізнес використовує AI, але ефект залишається помірним і тактичним. Економія кількох годин на рутині, але радикальних змін у бізнес-моделях поки не видно.

Експерти навіть кажуть про посередній ефект. Так економіст Дарон Аджемоглу (нобелівський лауреат) стверджує, що ризик полягає у впровадженні технологій, які дають радше посередній ефект (не трансформаційний), що може призвести до перегляду очікувань.

Навіть з’явилось побоювання під назвою «Бульбашка NVIDIA». Оцінка вартості компанії NVIDIA досягла майже 5 трлн дол. Це нагадує ситуацію з Cisco у 2000 році перед крахом доткомів. Надмірна оцінка, яка фінансується внаслідок інвестицій у ті ж самі технології, створює ризик бульбашки AI.

Gartner оцінює життєві цикли технологій за Гіркою Хайпу (Hype Cycle). Генеративний AI, що перебував на піку, у 2024 році минув максимум уваги, і тепер очікується спад — перемикання інтересу та інвестицій на щось інше.

Ян ЛеКун (один із "хрещених батьків" сучасного AI, лауреат премії Тюрінга) стверджує, що LLM досягли своєї продуктивності. Закачування в них більшої кількості даних не принесе якісно нових проривів. Нагадаємо, ЛеКун звільнився з Meta і створює власний стартап для розробки технологій наступного покоління.

Й підбиваючи підсумки, доповідач зазначив, що історія розвитку AI нелінійна. Важливо розуміти, де ці технології працюють ефективно, а де очікування значно перевищують бажаний результат, щоб уникнути періоду "зими AI".

