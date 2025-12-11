Lenovo оновлює інфраструктурні рішення - ThinkSystem та ThinkAgile

11 декабря 2025 г., 9:35

Компанія Lenovo оголосила про розширення портфоліо рішень для зберігання даних, віртуалізації та управління даними, створених для модернізації ІТ-інфраструктури клієнтів та забезпечення готовності бізнесу до роботи з корпоративними застосунками та АІ.



Нове портфоліо, представлене 10 грудня 2025 року, включає системи зберігання та віртуалізації Lenovo ThinkSystem і ThinkAgile, а також оновлені сервіси з управління даними.



Як зазначається, поєднавши апаратні рішення, програмне забезпечення та професійні послуги, Lenovo створює сучасний фундамент для підприємств і компаній середнього бізнесу, які впроваджують інновації у сфері АІ.



Це оновлення відповідає нагальній потребі ринку: згідно з опитуванням Gartner, 63% організацій не впевнені, що мають правильні практики управління даними для АІ. Водночас 80% систем зберігання, впроваджених за останні п’ять років (за даними IDC), працюють на повільних масивах і не оптимізовані для АІ-навантажень.



"На тлі змін у стратегіях корпоративної віртуалізації та необхідності підготувати дані до найвимогливіших навантажень організації прагнуть оновити застарілу інфраструктуру відкритими рішеннями", – зазначив Стюарт Макрей (Stuart McRae), виконавчий директор і генеральний менеджер бізнес групи зберігання даних у Lenovo.



Серед нових рішень, оптимізованих під АІ, віртуалізацію та усунення вузьких місць у зберіганні даних, представлені нові all-flash-масиви SAN для блокового зберігання Lenovo ThinkSystem DS Series Storage Arrays. Ці масиви спеціально розроблені для забезпечення простого розгортання та управління у віртуалізованих середовищах, що критично важливо для клієнтів, які працюють із критично важливими корпоративними навантаженнями.



Також анонсовано відкриту гіперконвергентну інфраструктуру (HCI) Lenovo ThinkAgile FX Series, яка пропонує максимальну гнучкість завдяки мультивендорному рішенню і дозволяє клієнтам безшовно переходити між обраними HCI-рішеннями без необхідності заміни апаратної частини, максимізуючи захист інвестицій.



Лінійка Lenovo ThinkAgile MX Series тепер підтримує розділене зберігання (disaggregated storage) у Microsoft Azure Local, а також зовнішні Fibre Channel SAN для корпоративних клієнтів, які використовують віртуалізацію.



У цю ж серію ThinkAgile MX Series інтегровано підтримку GPU нового покоління NVIDIA RTX Pro 6000 для високопродуктивного інференсингу та складних корпоративних робочих навантажень АІ.



Окремо виділена лінійка Lenovo ThinkAgile HX Series для АІ підтримує програмний стек Nutanix Enterprise AI (NAI), що дозволяє компаніям у віртуалізованих і контейнерних середовищах розгортати та масштабувати моделі АІ за лічені хвилини.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

