Кінець епохи C++ у Windows: Microsoft планує повністю переписати мільйони рядків коду

Як повідомляє The Registry, корпорація Microsoft поставила перед собою амбітну мету - до 2030 року повністю видалити застарілі мови програмування C та C++ зі своєї кодової бази.



Про це нещодавно заявив видатний інженер Microsoft Гейлен Гант (Galen Hunt), зазначивши, що стратегія компанії полягає в поєднанні алгоритмів та технологій АІ для автоматизованого переписування найбільших систем на мову Rust. Компанія встановила внутрішній орієнтир «один інженер - один місяць - один мільйон рядків коду», що має стати новим стандартом швидкості усунення технічного боргу (technical debt). Наразі Microsoft відкрила вакансію провідного інженера-програміста, який працюватиме над створенням інструментів для масштабованої трансляції коду в межах групи Future of Scalable Software Engineering.



Як зазначається, на відміну від C та C++, мова Rust є безпечною з точки зору роботи з пам'яттю. Вона автоматично запобігає поширеним помилкам, таким як вихід за межі буфера або використання пам'яті після її звільнення, що традиційно є головними лазівками для кібератак. В останні роки уряди провідних країн світу закликали розробників переходити на безпечні мови програмування для підвищення національної кібербезпеки. У Microsoft вже створено потужну інфраструктуру обробки коду, яка будує масштабовані графи вихідних текстів. Після цього АІ-агенти під керівництвом спеціальних алгоритмів вносять модифікації у код, забезпечуючи його трансформацію без втрати функціональності.



Перехід на Rust у масштабах такої компанії, як Microsoft, є безпрецедентним завданням. Тільки зовнішніх порталів для управління продуктами компанії налічується понад 500, а загальний обсяг внутрішнього коду Windows, Azure та офісних додатків оцінюється у сотні мільйонів рядків. Процес автоматизації неминуче зіткнеться з величезною кількістю граничних випадків, які потребуватимуть ручного втручання. Тим не менш, Microsoft вже зробила перші кроки, закликавши використовувати Rust як мову за замовчуванням для нових проектів ще у 2022 році та створивши інструменти для написання драйверів Windows на цій мові.



Компанія сподівається, що напрацьовані методи автоматичного переписування коду згодом стануть доступними і для її клієнтів, дозволяючи всій індустрії програмного забезпечення позбутися критичних вразливостей. Використання АІ у цьому процесі є ключовим, оскільки традиційне переписування вручну тривало б десятиліттями та коштувало б мільярди доларів.



Аналіз ініціативи Microsoft свідчить про те, що компанія намагається вирішити фундаментальну проблему безпеки, яка коштує світовій економіці трильйони доларів щороку через цифрові злами. За статистикою, понад 70% вразливостей у продуктах Microsoft пов'язані саме з помилками керування пам'яттю в C та C++. Перехід на Rust дозволить не лише радикально зменшити кількість оновлень безпеки, а й знизити витрати на підтримку інфраструктури Azure. Застосування АІ-агентів для такого переходу підвищує продуктивність праці програмістів у 10-15 разів, що робить термін до 2030 року цілком реалістичним для більшості критичних компонентів. Очікується, що успіх цього проекту змусить інші великі тех-гіганти, такі як Google та Meta, прискорити власні програми міграції на Rust, створюючи новий стандарт надійності софту у 2026 році та надалі.

