Xreal представила AR-окуляри за 449 дол. з пропрієтарним чипом X1 та звуком від Bose

5 января 2026 г., 11:45

+11

голос Tweet

Компанія Xreal офіційно оголосила про запуск преміальниї AR-окулярів Xreal 1S.



Оглядачі ринку зазначають, що Xreal 1S стає ключовою моделлю в сегменті до 500 дол., пропонуючи суттєве оновлення характеристик порівняно з базовою версією. Окуляри отримали Micro-OLED панелі від Sony з роздільною здатністю 1200p, частотою оновлення до 120Гц та збільшеною до 700 ніт яскравістю. Поле зору тепер становить 52 градуси, що в поєднанні з покращеною оптикою дозволяє створювати віртуальний екран розміром до 500 дюймів або вигнуту панораму в режимі Ultrawide діагоналлю 310 дюймів.



Співзасновник та генеральний директор компанії Чі Сюй (Chi Xu) підкреслив, що модель 1S є прикладом того, як передові технології стають доступнішими без компромісів у продуктивності.



Офіційний пресреліз акцентує увагу на використанні власного чипа просторових обчислень X1, який забезпечує затримку передачі руху (M2P) на рівні всього 3 мс. Це дозволяє реалізувати режим Real 3D — першу в світі систему системної конвертації будь-якого 2D-контенту в 3D у реальному часі без потреби у спеціальних застосунках. Окуляри отримали найвищий сертифікат комфорту для очей «п’ять зірок» від TÜV Rheinland та оснащені трирівневою системою електрохромного затемнення. За акустичний супровід відповідає професійно налаштована система Sound by Bose, інтегрована в дужки окулярів, що забезпечує збалансоване просторове звучання. При вазі 82 гр. пристрій має трипозиційне регулювання дужок та змінні носові упори для комфортного тривалого використання.



Окуляри Xreal 1S уже доступні для замовлення на офіційному сайті та через Amazon за ціною 449 дол.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI