Gartner: рост мирового рынка ПК превысил 3%

13 октября 2020 г., 17:25

0

Tweet

В третьем квартале 2020 г. Gartner насчитала 71,4 млн глобально поставленных заказчикам компьютеров, что на 3,6% больше к аналогичному периоду 2019 г. Высокий потребительский спрос, вызванный необходимостью удаленной работы и дистанционного обучения, а также рекордно высокий, за последние 10 лет, рост поставок в США, толкали мировой рынок вверх. Если же в расчет также принять хромбуки, выросшие за квартал в поставках почти на 90% «YoY», то объединенный рынок отчитался бы ростом в пределах 9%, а за хромбуками было бы 11% от общих поставок.

Расположение лидеров рейтинга за квартал не изменилось. Lenovo продолжает наращивать отрыв от HP. Ориентированные на непрофессиональных потребителей Apple, Acer и Asus сумели показать позитивную динамику, превысившую среднерыночную. В то же время, традиционно нацеленная на корпоративных заказчиков Dell впервые за последние 17 кварталов ушла в минус.

В странах EMEA отмечен сдержанный плюс в размере 0,4% «YoY». Локальные поставки не превысили 19,5 млн устройств. Спрос подкреплялся преимущественно интересом к недорогим ноутбукам для детей и студентов, а также игровым машинам класса High-End для более разнообразного семейного времяпрепровождения.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!

0

Tweet