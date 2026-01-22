Керівником «ASBIS Україна» призначено Івана Павліка

22 января 2026 г., 14:25

Компанія «ASBIS Україна» повідомила про зміни в керівництві та призначення генеральним директором Івана Павліка з 22 січня 2026 року.



Також відзначається, що Віталій Мельниченко залишається в компанії та зосередиться на стратегічних питаннях розвитку бізнесу в межах групи.



Як інформує компанія, Іван Павлік має понад 20 років професійного досвіду в ритейлі та управлінні великими комерційними напрямами. Свою кар’єру він розпочав у 2006 році в компанії Comfy на посаді категорійного менеджера. Згодом очолив бізнес-напрям «Комп’ютерна техніка та електроніка» в межах комерційної дирекції.



У січні 2017 року, після попереднього року перерви, Іван повернувся до Comfy на посаду комерційного директора. У цій ролі він відповідав за розвиток ключових категорій, масштабування продажів і впровадження сучасних підходів до управління комерційними процесами.



«Я радий приєднатися до команди «ASBIS Україна» та долучитися до подальшого розвитку компанії. «ASBIS Україна» має сильні ринкові позиції, професійну команду та чітке бачення майбутнього. Щиро дякую Віталію Мельниченку за той рівень бізнесу, стабільність і стратегічний фундамент, які були закладені та збережені. Переконаний, що разом ми зможемо посилити ці результати й реалізувати нові можливості зростання», — зазначив Іван Павлік.

