Apple обновила линейку смартфонов - представлены iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

14 октября 2020 г., 12:26

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Модели iPhone 12 поддерживают большинство диапазонов 5G, а это означает возможность подключения к 5G во множестве стран. А ещё в моделях iPhone 12 используется режим Smart Data, благодаря которому, как отмечается, срок работы без подзарядки увеличивается — интеллектуальная технология в реальном времени оценивает и оптимизирует необходимое соотношение передачи данных и использования аккумулятора при работе с сетями 5G.



В устройствах нового поколения используется A14 Bionic — первый процессор iPhone, созданный с использованием 5 нм технологии. Как заявлено, вычислительная и графическая производительность A14 Bionic до 50% выше по сравнению с устройствами других производителей. Подчеркивается, что этот процессор позволяет использовать невероятные возможности вычислительной фотографии и обеспечивает качество игрового процесса на уровне консольных версий, при этом экономно расходуя заряд аккумулятора. Процессор A14 Bionic снабжён 16‑ядерной системой Neural Engine, вычислительная мощность которой возросла на 80%: теперь она способна выполнять до 11 триллионов операций в секунду, благодаря чему возможности использования моделей машинного обучения становятся заметно шире.



iPhone в рамках своих серий стали не только компактнее, легче и тоньше, их дизайн обновлен - исчезли закруглённые края. Корпус устройств серии iPhone 12 Pro изготовлен из материалов высочайшего качества: рамка — из хирургической нержавеющей стали, задняя панель — из тщательно обработанного матового стекла. А корпуса iPhone 12 и iPhone 12 mini производятся из алюминия, который используется в аэрокосмической отрасли, передняя панель Ceramic Shield в четыре раза лучше защищает дисплей от повреждений при падении, по уверениям производителя. При создании Ceramic Shield используется высокотемпературная кристаллизация: в стеклянной матрице выращиваются керамические нанокристаллы, заявляет Apple.



Дисплей Super Retina XDR от края до края на iPhone 12 и iPhone 12 mini занимает всю переднюю панель и обеспечивает высокую точность цветопередачи. Контрастность на обеих моделях составляет 2 000 000:1 — тем самым достигается правильная передача чёрного цвета. А поддержка формата HDR обеспечивает просмотр видео в высоком разрешении и возможность разглядеть на фото мельчайшие детали. Кроме того, яркость в пиковом режиме почти в два раза выше, чем у iPhone 11.



Дисплей iPhone 12 Pro Max — самый большой среди дисплеев iPhone — обладает высочайшим разрешением и отображает почти 3,5 миллиона пикселей, обеспечивая потрясающую реалистичность изображения. Яркость этих дисплеев OLED достигает 1200 кд/м² в пиковом режиме, и HDR-видео буквально оживает.



iPhone 12 теперь с диагональю 6,1 дюйма, а появившийся в модельном ряду iPhone 12 mini имеет экран с диагональю 5,4 дюйм.



Размеры корпуса у iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 дюйма и iPhone 12 Pro Max с диагональю 6,7 дюйма не изменились по сравнению с предыдущим поколением iPhone, однако у каждого из них увеличилась площадь дисплея — за счёт более тонкой рамки вокруг него.



Уровень защиты корпуса от воды новых iPhone соответствует рейтингу IP68. Оба устройства выдерживают погружение на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут и не пострадают, если случайно пролить на них кофе или газировку.



Технология MagSafe обеспечивает более быструю и эффективную беспроводную зарядку устройства и поддерживает новую экосистему аксессуаров, которые превосходно выглядят и легко прикрепляются к обеим моделям iPhone 12. Магниты MagSafe расположены вокруг индукционного элемента зарядного устройства таким образом, что iPhone автоматически совмещается с ним для подзарядки. Мощность зарядных устройств MagSafe составляет до 15 Вт, но они по‑прежнему совместимы с устройствами стандарта Qi. Технология MagSafe используется в новых силиконовых, кожаных и прозрачных чехлах, а также кожаном чехле‑бумажнике, которые легко примагничиваются к задней поверхности iPhone. С помощью обычного и двойного зарядного устройства MagSafe можно заряжать iPhone и Apple Watch. Технология MagSafe может также использоваться в аксессуарах сторонних производителей.



С новым процессором A14 Bionic, который позволяет использовать широкие возможности вычислительной фотографии, и системой двух камер фото- и видеосъёмка на iPhone 12 и iPhone 12 mini стала ещё более впечатляющей, а сам процесс теперь ещё лучше понятен даже новичкам. В систему входят сверхширокоугольная камера, а также новая широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6 — самая быстрая на iPhone. Теперь широкоугольная камера способна улавливать на 27% больше света, что позволяет ещё лучше снимать фото и видео при слабом освещении. Технология вычислительной фотографии выходит на новый уровень в обеих моделях iPhone 12. Ночной режим и более быстрая работа функции Deep Fusion теперь доступны на всех камерах — TrueDepth, широкоугольной и сверхширокоугольной, — так что удачные снимки можно делать в самых сложных условиях. С Ночным режимом фотографии получатся яркими и контрастными даже при слабом освещении, а Deep Fusion позволит запечатлеть самые разные фактуры и снизит уровень шума. Технология Smart HDR 3 регулирует баланс белого, контрастность, насыщенность и детализацию поверхностей на фото с помощью машинного обучения, и результат получается неподражаемо реалистичным.



iPhone 12 — первое устройство, с помощью которого можно снимать HDR‑видео в стандарте Dolby Vision. Стандарт сохраняется и при монтаже в приложениях Фото и iMovie. Модели могут также похвастаться улучшенной кинематографической стабилизацией видео. В числе других возможностей — съёмка видео на фронтальную камеру в стандарте Dolby Vision и высокая чёткость видео Таймлапс в Ночном режиме с долгой выдержкой для эффектных следов светящихся объектов и ещё более впечатляющей съёмки с использованием штатива.



Система камер Pro — это универсальный инструмент для фото- и видеосъёмки, который задействует аппаратные возможности передовой оптической системы и вычислительную мощь процессора A14 Bionic. Совместно с новым процессором обработки сигнала чип A14 Bionic обеспечивает высокое качество изображения и позволяет пользоваться функциями вычислительной фотографии, которых нет на обычных камерах. Модели iPhone 12 Pro также поддерживают формат Apple ProRAW, который станет доступен позже в этом году. Он объединяет в себе разработанные в Apple технологии мультикадровой съёмки, возможности вычислительной фотографии и удобство формата RAW. Перед пользователями открываются широчайшие творческие возможности: управлять цветом, уровнем детализации и динамическим диапазоном можно как в нативных приложениях для iPhone, так и используя другие профессиональные инструменты редактирования.





В моделях iPhone 12 Pro фотосистема включает в себя новую широкоугольную камеру, которая обеспечивает ещё более высокое качество съёмки при слабом освещении, а также сверхширокоугольную камеру и телефотокамеру. Новая широкоугольная камера с семилинзовым объективом и диафрагмой ƒ/1.6 обеспечивает самую высокую скорость съёмки на iPhone и на 27% улучшает качество съёмки фото и видео при слабом освещении. Сверхширокоугольная камера имеет угол обзора в 120 градусов и помогает больше запечатлеть в кадре, когда место для съёмки ограничено. Кроме того, на неё можно снимать великолепные пейзажи. А телефотокамера с четырёхкратным оптическим зумом отлично подходит для съёмки портретов.



iPhone 12 Pro Max ещё лучше раскрывает возможности системы камер Pro. Новая широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6, увеличенной на 47% матрицей и пикселями размером 1,7 мкм улучшает качество съёмки при слабом освещении на 87%. Телефотокамера с фокусным расстоянием 65 мм и сверхширокоугольная камера позволяют делать снимки с небольшого расстояния и использовать большее увеличение для портретов. Система этих камер в совокупности обеспечивает диапазон оптического зума 5x.



Технология Deep Fusion теперь работает на всех камерах. Она использует передовые средства машинного обучения для обработки каждого пикселя сделанного снимка, чтобы оптимизировать текстуру, детальность и параметры цвета на фотографии.



Используя машинное обучение, режим Smart HDR 3 распознаёт не только лица, но и другие объекты на снимке, а затем при необходимости регулирует резкость, цвета и тональность.

Совершенно новый сканер LiDAR взаимодействует с системой камер Pro: он определяет дальность с помощью светового луча и использует информацию о расстояниях до объектов с точностью до пикселя. Благодаря этой технологии возможности дополненной реальности выходят на новый уровень, а автофокус работает в шесть раз лучше при слабом освещении — фото и видео становятся более чёткими, а съёмка происходит быстрее. Эта передовая аппаратная инновация в сочетании с вычислительной мощью процессора A14 Bionic и системы Neural Engine делает возможным Ночной режим для портретов, в котором создаётся красивый эффект боке на снимках, сделанных при слабом освещении.



Еще одно нововведение с запуском новых устройств - в комплект поставки всех моделей iPhone теперь больше не будут входить адаптер питания и наушники EarPods. Таким образом, как уверяет Apple, компания ещё сильнее сокращает выброс парниковых газов, а также добычу и использование ценных материалов. Это также позволяет сделать упаковку iPhone меньше и легче, то есть сократить количество перевозок — теперь за один раз можно отправить на 70% больше смартфонов.



На рынке США в продаже iPhone 12 и iPhone 12 Pro появятся в пятницу, 23 октября. А iPhone 12 minii и Phone 12 Pro Max станет доступен начиная с пятницы, 13 ноября.

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