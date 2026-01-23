Енергетичний фундамент для АІ-домінування: Китай досяг 10 трлн кВт-год, випередивши США у 2,5 рази

23 января 2026 г., 17:50

Згідно з останніми галузевими звітами, розрив у генерувальних потужностях між Китаєм та США досяг історичного максимуму. Якщо у 2013 році КНР лише зрівнялася з американськими показниками, то за підсумками 2024 року китайська генерація була на 150% вищою.



Станом на початок 2026 року ця дистанція продовжує стрімко зростати. Обсяг виробництва електроенергії в Китаї за 2025 рік оцінюється у 10 трлн кВт-год (офіційна статистика зафіксувала 9,7 трлн кВт-год із урахуванням грудневих показників), що на 140% перевищує аналогічний показник США.



Офіційний Пекін підтвердив амбітну стратегію подальшого масштабування, згідно з якою національні потужності мають зрости ще на 50% у період з 2024 по 2030 рік.



Така експансія базується на масштабному впровадженні відновлюваних джерел енергії у поєднанні з будівництвом нових атомних та вугільних енергоблоків наступного покоління. Наразі Китай вводить в експлуатацію більше сонячних та вітрових потужностей, ніж решта світу разом узята. Це дозволяє країні не лише підтримувати промислове виробництво, а й забезпечувати енергією масивні кластери дата-центрів, необхідних для навчання великомасштабних моделей АІ. Очікуване зростання на 50% до кінця десятиліття фактично означає створення додаткової енергосистеми, яка за розміром дорівнюватиме всій нинішній потужності Європейського Союзу.



Аналіз цього енергетичного розриву підтверджує тезу Дженсена Хуанга (Jensen Huang) про те, що АІ - це передусім питання доступної енергії. У 2026 році енергосистема стає головним обмежувальним фактором для розвитку суперінтелекту. Поки США стикаються з бюрократичними та логістичними перепонами при модернізації своїх мереж, Китай будує «енергетичний плацдарм» для тотальної цифровізації. Розрив у 140% в обсягах генерації — це не просто статистичний показник, а пряма конкурентна перевага в операційних витратах на навчання АІ-моделей.



План Пекіна щодо збільшення потужностей ще на половину до 2030 року свідчить про підготовку до епохи «фізичного АІ» та масової роботизації, що потребуватиме колосальних енерговитрат. Китай створює надлишок енергії як стратегічний ресурс. Це фактично перетворює енергетичну політику на частину глобальної гонки озброєнь у сфері АІ: перемагає не той, хто має кращі алгоритми, а той, хто може забезпечити їх безперебійним живленням у масштабах сотень гігават.

