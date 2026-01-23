TikTok формує спільне підприємство в США за участі Oracle

23 января 2026 г., 15:35

Компанія TikTok офіційно оголосила про створення спільного підприємства TikTok USDS (U.S. Data Security) Joint Venture, що дозволить сервісу продовжити роботу на американському ринку.



Генеральним директором нової структури призначено Адама Прессера (Adam Presser), який раніше очолював операційний напрям TikTok. Чинний СЕО глобального TikTok Шоу Чу (Shou Chew) увійде до ради директорів як представник інтересів материнської компанії.



Угода стала результатом тривалого тиску з боку американського уряду та серії виконавчих наказів президента Дональда Трампа, які дозволили уникнути повної заборони додатка, передбаченої законом про національну безпеку.



Згідно з умовами угоди, китайська материнська компанія ByteDance збереже за собою лише 19,9% акцій нового підприємства. Ключовими керуючими інвесторами стали американські гіганти Silver Lake, Oracle та фонд MGX. Також до консорціуму увійшли інвестиційна фірма Майкла Делла (Michael Dell), Vastmere Strategic Investments та інші великі гравці. Рада директорів із семи осіб складатиметься переважно з американців, серед яких представники TPG Global, Susquehanna International Group та Oracle.



Важливим технічним аспектом угоди є перенесення алгоритму рекомендацій TikTok до американських дата-центрів Oracle, де він проходитиме перенавчання та тестування на базі даних виключно користувачів із США. Орієнтовна вартість американського бізнесу TikTok у межах цієї угоди оцінюється у 14 млрд дол.



Аналіз формування TikTok USDS свідчить про створення прецеденту «технологічного суверенітету через капіталізацію». Це не просто зміна власника, а повна перебудова технічного стека АІ-алгоритмів під наглядом американських регуляторів. Перенесення алгоритмів у хмару Oracle та їхнє «перенавчання» на локальних даних означає фактичне розщеплення єдиного коду TikTok на дві незалежні гілки, що ставить крапку в суперечках про транскордонний доступ до даних з боку КНР.



Залучення до ради директорів представників Oracle та MGX вказує на те, що TikTok тепер інтегрований у ширшу інфраструктурну мережу США. Трамп фактично реалізував модель «контрольованої інтеграції», де іноземна технологія продовжує працювати, але прибутки та дані залишаються всередині американської фінансової системи. Для ринку АІ це сигнал про те, що алгоритми рекомендацій тепер розглядаються як об'єкти критичної інфраструктури, що потребують національної прописки. TikTok USDS стає пілотною моделлю того, як глобальні платформи можуть виживати в епоху цифрової фрагментації, перетворюючись на локальні спільні підприємства під контролем «патріотичних інвесторів» та місцевих хмарних провайдерів.

