Lenovo представила сервери ThinkSystem та ThinkEdge для миттєвого АІ-інференсу

На виставці CES 2026 у Лас-Вегасі компанія Lenovo представила нове покоління спеціалізованих серверів, рішень та послуг, розроблених для виконання робочих навантажень АІ-інференсу.



Презентація відбулася в рамках концепції Hybrid AI Advantage, яка має на меті усунути бар’єри на шляху впровадження технологій штучного інтелекту в реальному світі - від обробки транзакцій у магазинах до швидкої діагностики у медичних закладах.



Як зазначив виконавчий віцепрезидент Lenovo та президент групи інфраструктурних рішень Ешлі Горакпурвалла (Ashley Gorakhpurwalla), сьогодні підприємствам потрібен АІ, здатний перетворювати масиви даних на корисні висновки в момент їх появи. Нова інфраструктура дозволяє бізнесу перейти від етапу навчання великих мовних моделей до стадії їх активного використання для прийняття миттєвих рішень, що забезпечує швидке повернення інвестицій.



Центральне місце в анонсі посіли три нові серверні платформи, оптимізовані для різних масштабів завдань. Модель ThinkSystem SR675i стала флагманом лінійки, розробленим для запуску повномасштабних великих мовних моделей у промисловості, фінансах та охороні здоров’я. Для центрів обробки даних, де критично важливою є щільність обчислень, компанія запропонувала ThinkSystem SR650i з можливістю швидкого масштабування графічних процесорів. Своєю чергою, суперкомпактний сервер ThinkEdge SE455i орієнтований на роботу в суворих умовах периферійних обчислень, таких як роздрібна торгівля чи телекомунікації, витримуючи температурні коливання від -5 до 55 градусів Цельсія. Всі пристрої можуть використовувати фірмову систему водяного та повітряного охолодження Neptune, що вирішує проблему перегріву при екстремальних навантаженнях.



Окрім апаратного забезпечення, Lenovo представила інтегровані програмні стеки, створені у партнерстві з Nutanix, Red Hat та Canonical. Рішення на базі Nutanix AI зосереджені на максимальному використанні потужності графічних чіпів у віртуалізованих середовищах, тоді як платформа на базі Red Hat АІ пропонує стійкий фундамент для агентського штучного інтелекту. Для компаній, які лише починають свій шлях, запропоновано доступне рішення на Canonical Ubuntu Pro, що дозволяє швидко розгорнути АІ-експерименти на базі сервера SR650i. Всі ці компоненти об'єднані в модульну структуру Hybrid AI Factory, яка забезпечує швидке виведення нових сервісів на ринок та мінімізує ризики при розгортанні інфраструктури.



Для підтримки клієнтів на кожному етапі впровадження Lenovo розширила перелік послуг Hybrid AI Factory Services, що включають консультації, розгортання та керовані сервіси. Компанія пропонує гнучку модель фінансування TruScale, яка дозволяє оплачувати ресурси за фактом використання, що спрощує масштабування АІ-операцій відповідно до потреб бізнесу. Згідно з прогнозами ринку, інфраструктура для АІ-інференсу зросте з 5 мільярдів доларів у 2024 році до 48,8 мільярда доларів до 2030 року, і Lenovo прагне зайняти лідерські позиції в цьому сегменті, надаючи інструменти для трансформації даних у реальний прибуток.

