Підсумки кварталу Intel перевершили очікування, хоча дохід впав на 4%

23 января 2026 г., 9:35

0

Tweet

Корпорація Intel оприлюднила фінансові результати за четвертий квартал та весь 2025 рік.



Виторг склав 13,7 млрд дол., що на 4% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, але був вище за прогнози аналітиків.



Загальний дохід за весь 2025 рік залишився стабільним і склав 52,9 млрд дол. Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) наголосив на успішному впровадженні техпроцесу Intel 18A. Попри чистий збиток на акцію у розмірі 0,06 дол. за рік, скоригований прибуток (non-GAAP) склав 0,42 дол. на акцію, що свідчить про ефективність заходів із оптимізації витрат, запроваджених фінансовим директором Девідом Зінснером (David Zinsner).



Найбільшим підрозділом компанії залишається Client Computing Group (CCG), річний виторг якого склав 27,2 млрд дол. (зниження на 7%). Попри загальне падіння ринку ПК, підрозділ продемонстрував успіх у впровадженні платформ для АІ-ПК, зокрема лінійки Core Ultra Series 2, що заклало фундамент для майбутнього зростання.



Сегмент Data Center and AI (DCAI) показав позитивну динаміку з річним доходом у 12,9 млрд дол. (зростання на 2%). У четвертому кварталі виторг цього підрозділу підскочив на 9% завдяки високому попиту на серверні процесори Xeon 6 та АІ-прискорювачі Gaudi 3.



Підрозділ Network and Edge (NEX) завершив рік із виторгом 5,9 млрд дол. (зростання на 1%), стабілізувавши показники після тривалої корекції складських запасів у галузі.



Водночас Intel Foundry, ключовий елемент стратегії незалежного виробництва, приніс 18,7 млрд дол. річного доходу, що лише на 1% менше за показник минулого року. Операційні збитки виробничого підрозділу залишаються значними через капітальні інвестиції в нові заводи, проте компанія вже має замовлення на техпроцес 18A від сторонніх клієнтів на суму понад 15 млрд дол.



Аналіз річних результатів Intel показує, що стратегія виходу з кризи починає приносити плоди. Головним позитивним сигналом для ринку стало відновлення сегмента DCAI, що підтверджує конкурентоспроможність нових архітектур у боротьбі за корпоративні бюджети на АІ.



Хоча в першому кварталі 2026 року очікується тимчасове обмеження пропозиції через дефіцит компонентів, ситуація має покращитися вже у другому кварталі. Перехід на АІ-орієнтовані архітектури в споживчому сегменті та успішне тестування техпроцесу 18A створюють умови для поступового відновлення маржинальності. У 2026 році успіх компанії залежатиме від швидкості масштабування виробництва для зовнішніх замовників та здатності АІ-прискорювачів Gaudi відвоювати частку ринку у лідерів галузі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI