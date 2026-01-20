Sony та китайська TCL створюють СП для порятунку бренду BRAVIA

20 января 2026 г., 17:55

Японська корпорація Sony та китайський технологічний гігант TCL Electronics офіційно оголосили про підписання меморандуму щодо створення стратегічного спільного підприємства у сфері домашніх розваг.



Згідно з умовами угоди, нова компанія повністю перебере на себе бізнес Sony з виробництва телевізорів та аудіотехніки. Контрольний пакет акцій у розмірі 51% належатиме TCL, тоді як Sony утримає за собою 49%.



Спільне підприємство буде глобальним гравцем, що охоплює повний цикл: від розробки та дизайну до виробництва, логістики та сервісу. Продукція продовжить виходити під всесвітньо відомими брендами Sony та BRAVIA.



Сторони планують підписати остаточні угоди до кінця березня 2026 року, а початок операційної діяльності заплановано на квітень 2027 року.



Ринкові експерти зазначають, що оголошене партнерство свідчить про радикальну трансформацію ринку побутової електроніки, де навіть преміальні бренди змушені шукати порятунку у вертикальній інтеграції. У 2026 році ринок великих телевізорів вимагає колосальних масштабів виробництва та контролю над ланцюжком постачання компонентів, що стало ахіллесовою п’ятою Sony.



У створеному альянсі Sony надає свої унікальні технології обробки зображення та звуку, силу бренду BRAVIA та багаторічну логістичну експертизу. TCL забезпечує власне виробництво панелей (через CSOT) та вертикальну структуру, яка дозволяє радикально знизити собівартість кінцевого продукту.



Для TCL ця угода є квитком у вищу лігу преміального сегмента, де раніше домінували Sony, Samsung та LG. Об’єднання зусиль дозволить новій компанії ефективніше конкурувати з південнокорейськими гігантами, пропонуючи топові характеристики BRAVIA за цінами, які забезпечує промислова потужність TCL. Це рішення може стати рятівним кругом для підрозділу Home Entertainment Sony, дозволяючи йому залишитися на полицях магазинів у нову еру гігантських екранів та OTT-сервісів.

