20 января 2026 г., 17:22

Читаючи аналітику про протести в Ірані зустрів цікавий термін - «Pentagon Pizza Index». До цього знав про Big Mac Index.

Виявляється, є люди, які моніторять замовлення піци біля Пентагона вночі. Логіка проста - якщо раптом багато замовлень, то значить військові не йдуть додому і щось готується.

Серйозно. Є акаунт в X з майже 350 тисячами підписників, який постить графіки завантаженості піцерій.

Це називається непрямий індикатор: вимірюєш одне, щоб зрозуміти інше.

У геомаркетингу та аналітиці локацій, насправді, таких індикаторів десятки.

Pentagon Pizza Report намагається вгадати активність. Щось відбувається. Щось готується. Але що саме, коли, якого масштабу - невідомо.

Знайомо? Менеджери з розвитку торгівельної мережі роками рахують пішохідний трафік біля потенційної локації. Скільки людей пройде повз. Скільки машин проїде. Це теж непрямий показник активності. А потім - ланцюжок припущень: скільки зайдуть, скільки куплять, який середній чек...Кожне таке припущення можливе місце для помилки, які потім акумулюються.

А можна інакше. Є непрямі індикатори, на основі яких можна прогнозувати одразу результат: виторг, кількість чеків, середній чек.

Без проміжних здогадок.

Наприклад, супутниковий аналіз парковок. Дослідники з Berkeley перевірили на 4.7 мільйона спостережень, що заповненість паркінгу корелює з продажами магазину.

Не з трафіком повз. З продажами.

У RBC Group ми пішли схожим шляхом. Побудували модель, яка прогнозує виторг і кількість чеків для нової точки мережі. Не трафік поряд, а одразу гроші.

І виявилось, що для різних форматів працюють різні індикатори. Для великого супермаркету - це паркінг, автомобільна доступність, час у дорозі. Для піцерії «на виніс» - своя історія, бо вже працюють зупинки транспорту, пішохідні «комашині стежки», офіси в радіусі 5 хвилин, чи студентські гуртожитки.

Універсальної формули немає. Але є спосіб не гадати на трафіку.

