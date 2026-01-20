 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Ігор Філіпенко

Ігор Філіпенко

Не гадати на трафіку

20 января 2026 г., 17:22
0 
 

Читаючи аналітику про протести в Ірані зустрів цікавий термін - «Pentagon Pizza Index». До цього знав про Big Mac Index. 

Виявляється, є люди, які моніторять замовлення піци біля Пентагона вночі. Логіка проста - якщо раптом багато замовлень, то значить військові не йдуть додому і щось готується. 

Серйозно. Є акаунт в X з майже 350 тисячами підписників, який постить графіки завантаженості піцерій.

Це називається непрямий індикатор: вимірюєш одне, щоб зрозуміти інше. 

У геомаркетингу та аналітиці локацій, насправді, таких індикаторів десятки. 

Pentagon Pizza Report намагається вгадати активність. Щось відбувається. Щось готується. Але що саме, коли, якого масштабу - невідомо.

Знайомо? Менеджери з розвитку торгівельної мережі роками рахують пішохідний трафік біля потенційної локації. Скільки людей пройде повз. Скільки машин проїде. Це теж непрямий показник активності. А потім - ланцюжок припущень: скільки зайдуть, скільки куплять, який середній чек...Кожне таке припущення можливе місце для помилки, які потім акумулюються. 

А можна інакше. Є непрямі індикатори, на основі яких можна прогнозувати одразу результат: виторг, кількість чеків, середній чек. 

Без проміжних здогадок. 

Наприклад, супутниковий аналіз парковок. Дослідники з Berkeley перевірили на 4.7 мільйона спостережень, що заповненість паркінгу корелює з продажами магазину. 

Не з трафіком повз. З продажами. 

У RBC Group ми пішли схожим шляхом. Побудували модель, яка прогнозує виторг і кількість чеків для нової точки мережі. Не трафік поряд, а одразу гроші. 

І виявилось, що для різних форматів працюють різні індикатори. Для великого супермаркету - це паркінг, автомобільна доступність, час у дорозі. Для піцерії «на виніс» - своя історія, бо вже працюють зупинки транспорту, пішохідні «комашині стежки», офіси в радіусі 5 хвилин, чи студентські гуртожитки. 

Універсальної формули немає. Але є спосіб не гадати на трафіку. 

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  