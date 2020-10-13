Siemens начинает поставки систем в рамках концепции Industrial Edge

13 октября 2020 г., 16:55

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Компания Siemens сообщила о начале поставок решений, созданных на основе платформы Industrial Edge, которая позволяет использовать все данные, образующиеся на уровне АСУ ТП, и анализировать их гибко и безопасно. Элементы платформы Industrial Edge воплощены в ряде аппаратных устройств для граничных вычислений, серверном программном обеспечении, а также в прикладных программах, созданных как силами Siemens, так и ее партнерами.



Как отмечается, Siemens впервые представила платформу Industrial Edge в ноябре 2018 г. на выставке SPS в Нюрнберге. За прошедшие два года она была воплощена в готовые продукты, прошла тестирование на ряде европейских предприятий и теперь выпускается в открытое обращение. Концепция этой платформы подразумевает прежде всего перенос точки обработки информации максимально близко к источнику данных, что, с одной стороны, снижает нагрузку на сеть, с другой – дает преимущество за счет обработки действительно высокочастотных данных. Это позволит решать практически любые задачи, не связанные напрямую с управлением оборудованием в реальном времени: в области предиктивной аналитики, работы с генеалогией выпускаемой продукции, анализа эффективности загрузки оборудования (OEE) и др.



Кроме того, в число преимуществ системы входит централизация управления всем парком граничных устройств. Это означает, что для установки нового приложения или обновления прошивки не нужно подключаться к самому устройству – достаточно соединения с сервером. Система также способна работать без постоянного подключения к интернету, и, следовательно, подходит для работы с конфиденциальными данными. Наконец, открытость позволяет разрабатывать приложения на практически любых основных доступных языках программирования с использованием различных протоколов связи независимо от целевой аппаратной платформы.



Подчеркивается, что благодаря этим преимуществам Industrial Edge в сочетании другими продуктами семейства Simatic открывает клиентам и партнерам компании новые возможности для цифровизации и оптимизации производства. Контроллеры Simatic в сочетании с аналитикой Industrial Edge обеспечат надежное управление технологическим процессом и, как следствие, повышение производительности и стабильную прибыль. Кроме того, они создают надежный фундамент для дальнейшей автоматизации производства.

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