 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Raspberry Pi випускає AI HAT+ 2: генеративний AI тепер доступний на Raspberry Pi 5

19 января 2026 г., 17:25
0 
 

Raspberry Pi випускає AI HAT+ 2: генеративний AI тепер доступний на Raspberry Pi 5

Компанія Raspberry Pi анонсувала вихід AI HAT+ 2 — нової плати розширення, яка вперше приносить можливості генеративного штучного інтелекту (GenAI) на популярний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5. Якщо попередня модель була зосереджена на комп'ютерному зорі, то новинка дозволяє запускати великі мовні моделі (LLM) безпосередньо на пристрої.

Головною особливістю AI HAT+ 2 є новий нейромережевий прискорювач Hailo-10H.

Пристрій забезпечує продуктивність у 40 TOPS (INT4), що значно перевищує можливості попередніх версій (13 та 26 TOPS).

Плата оснащена 8 ГБ виділеної оперативної пам'яті, що є критично важливим для роботи з великими моделями.

Усі обчислення відбуваються локально. Це гарантує конфіденційність даних, низьку затримку та відсутність потреби в дорогих хмарних підписках.

Raspberry Pi випускає AI HAT+ 2 генеративний AI тепер доступний на Raspberry Pi 5
Завдяки оновленій архітектурі, Raspberry Pi 5 тепер може ефективно працювати з:

LLM (великі мовні моделі) — чат-боти, генерація коду та переклад текстів. На старті підтримуються моделі сімейства Qwen (зокрема Qwen2.5-Coder та Qwen2-7B).

VLM (візуально-мовні моделі) — опис сцен із відеопотоку в реальному часі.

Комп'ютерний зір — розпізнавання об'єктів (Yolo), оцінка пози та сегментація сцен.

Для зручності користувачів підтримується бекенд hailo-ollama та графічний інтерфейс Open WebUI, що дозволяє спілкуватися з AI через звичайний браузер.


Попри те, що локальні моделі (1–7 млрд параметрів) поступаються за обсягом знань гігантам на кшталт ChatGPT, AI HAT+ 2 підтримує LoRA (Low-Rank Adaptation). Це дозволяє користувачам донавчати моделі під конкретні завдання, використовуючи власні набори даних через компилятор Hailo Dataflow Compiler.
Raspberry Pi випускає AI HAT+ 2 генеративний AI тепер доступний на Raspberry Pi 5

Нова плата Raspberry Pi AI HAT+ 2 вже надійшла у продаж за ціною $130.

Пристрій повністю сумісний із програмним стеком Raspberry Pi для камер (libcamera, Picamera2), що робить перехід зі старої версії AI-плати на нову швидким та прозорим для розробників.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  