Колишній головний архітектор GPU у AMD та Qualcomm Ерік Демерс очолить графічний напрям Intel

Intel наймає легенду індустрії: Ерік Демерс прискорить розробку графічних та АІ-чипів для боротьби з Nvidia



Як стало відомо, Intel провела стратегічне кадрове призначення, яке може докорінно змінити розстановку сил на ринку відеокарт та АІ-прискорювачів.



До команди найбільшого виробника мікропроцесорів приєднався Ерік Демерс (Eric Demers), ветеран індустрії з понад 30-річним досвідом, який раніше обіймав посади головного архітектора графічних підрозділів у AMD та Qualcomm. А до цього він працював в Silicon Graphics.



У AMD Демерс був ідеологом переходу від архітектури TeraScale до революційної GCN (Graphics Core Next), а в Qualcomm протягом багатьох років керував розвитком графічних ядер Adreno у чипах Snapdragon.



У структурі Intel Ерік Демерс зосередиться на прискоренні розробки наступних поколінь архітектури Xe, покращенні продуктивності АІ-чипів Gaudi та забезпеченні конкурентної переваги в сегменті дискретної графіки Battlemage та Celestial. Це призначення відбувається на тлі масштабної реструктуризації Intel під керівництвом Ліп-бу Тан (Lip-Bu Tan), спрямованої на повернення технологічного лідерства компанії до 2027 року.



Аналітики зазначають, що нове призначення свідчить про те, що Intel робить ставку на «архітектурних геніїв» для виходу з тривалої кризи продуктивності та енергоефективності. Залучення Демерса - це не просто черговий найм топменеджера, а спроба отримати доступ до унікального досвіду створення високоефективних мобільних та десктопних архітектур, який він здобув у Qualcomm та AMD. У 2026 році головна проблема Intel у сегменті GPU полягає не лише в потужності «заліза», а й у програмній оптимізації та вмінні інтегрувати АІ-функції на рівні архітектурного ядра. Демерс, який свого часу врятував графічний підрозділ AMD після поглинання ATI, має репутацію фахівця, здатного створювати довговічні та гнучкі архітектури, які залишаються актуальними протягом багатьох років.



Це кадрове підсилення Intel є критично важливим на тлі успіхів Nvidia у сфері трасування променів та технологій DLSS, де Intel Arc поки що виступає у ролі наздоганяючого. Досвід Демерса у роботі з мобільними платформами Snapdragon може допомогти Intel створити енергоефективні графічні ядра для майбутніх процесорів Lunar Lake та Panther Lake, що дозволить компанії ефективніше конкурувати з Apple Silicon.



У 2026 році, коли межа між графікою та штучним інтелектом остаточно розмилася, фігура архітектора такого масштабу, як Ерік Демерс, стає головним активом у боротьбі за домінування на ринку ПК та дата-центрів.

