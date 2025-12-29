LightGen: фотонна революція у генеративному AI?

29 декабря 2025 г., 17:33

0

Tweet

Можливості сучасних GPU при обробці завдані AI, хоч і вражають, але поступово впираються у фізичні обмеження кремнієвої електроніки. Колосальні потреби в енергії, перегрів та затримки при передачі сигналів стають «вузьким місцем» для подальшого масштабування великих моделей.

На цьому тлі розробка чипа LightGen групою дослідників під керівництвом Ітона Ченя (Yitong Chen) з Shanghai Jiao Tong University, виглядає як спроба радикальної зміни архітектурної парадигми. Це перший повністю оптичний процесор, здатний виконувати складні завдання передового Generative AI зі швидкістю, що на порядки перевищує показники традиційних рішень.



Головна складність перенесення генеративних алгоритмів на фотонні рейки завжди полягала у фундаментальних обмеженнях конструкції ранніх систем, які не були пристосовані до ітераційної природи нейромереж. У LightGen цю проблему вирішили через створення спеціального оптичного латентного простору. Це дозволяє обробляти дані у стислому вигляді безпосередньо в оптичному домені, уникаючи енерговитратних циклів конвертації світла в електрику і назад. Такий підхід у поєднанні з алгоритмами навчання на основі методу Байєса дає змогу динамічно змінювати розмірність оптичної мережі, використовуючи виключно світлові процеси.

Масштаб розробки вражає навіть за мірками напівпровідникової індустрії: чип містить понад 2 мільйони фотонних «нейронів». Така щільність обчислювальних елементів дозволяє LightGen брати на себе завдання, які раніше були прерогативою потужних серверних кластерів. Йдеться про синтез зображень високої роздільної здатності, складні маніпуляції з відео та професійну стилізацію контенту. При цьому автори дослідження підкреслюють, що ці операції виконуються не просто швидше, а з принципово іншим рівнем енергоефективності, що є критичним для майбутніх дата-центрів.

Фактично, поява LightGen маркує перехід від експериментальних прототипів до життєздатного фотонного заліза, здатного працювати з найскладнішими моделями сучасності. Якщо раніше оптичні обчислення розглядалися як нішева технологія для вузьких математичних задач, то тепер вони стають реальним претендентом на роль фундаменту для надшвидкого AI наступного покоління. Подальша доля проєкту залежатиме від того, наскільки швидко вдасться інтегрувати такі чипи в наявну інфраструктуру та подолати технологічний розрив між лабораторними зразками та масовим виробництвом

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI