CES 2026: Samsung переводить AV у режим «AI-компаньйона» 

Лас-Вегас у перші дні січня традиційно перетворюється на величезний полігон для демонстрації того, як індустрія бачить розвиток на найближчий рік. І цього разу Samsung на заході The First Look у рамках CES 2026 зробила ставку не на окремі флагманські пристрої, хоча і їх було достатньо, а на нову логіку взаємодії з ними. Презентована формула «AI-Компаньйон для вашого життя» має доволі конкретний зміст: телевізор, аудіо, проєктор і монітор мають працювати як частини однієї сцени, де штучний інтелект не лише покращує картинку, а й підказує, організовує, синхронізує і підлаштовує досвід під користувача.

Керівник підрозділу Samsung Device eXperience (DX) Т.М. Ро (T.M. Roh), який відкривав презентацію, фактично задав головну тезу події: AI - це не модуль у продукті, а філософія, що має об’єднати розробку, виробництво й користувацький досвід. Для AV-напряму це вкрай важливо, бо саме завдяки аудіо та відео найпростіше показати «магію контексту»: від того, як система підтягує потрібний режим, до моменту, коли за одним запитом система може змінити, наприклад, баланс голосів і фонового звучання або за бажанням користувача запропонувати добірку контенту під його настрій.

Візуальні дисплеї як центр екосистеми

Зі сцени CES головні анонси щодо дисплеїв проголосили С.В. Йонг (S.W. Yong) - президент і керівник Visual Display (VD), та Сукмані Мохта (Sukmani Mokha), яка відповідає за маркетинг і партнерства VD у Samsung Electronics America. Їх презентація була, по суті, відповіддю на запит ринку: телевізори давно перестали бути «просто великими екранами», але наступний крок - зробити їх інтелектуальними хабами, що розуміють контекст і можуть керувати не тільки зображенням, а й тим, що відбувається навколо (звук, освітлення/настрій, взаємодія з іншими пристроями).

У центрі цієї історії Samsung поставила 130-дюймовий Micro RGB - який є не тільки першим у світі у своєму форматі, а й демонстрацією нової якості кольору і нового підходу до преміальності.

З точки зору технологій Micro RGB це шлях до максимально «чистого» кольору - кожен мікроскопічний червоний, зелений і синій діод світиться незалежно, формуючи відтінки у природнішій, менш «компромісній» формі. Для керування зображенням використовується Micro RGB AI Engine Pro: AI тут відповідає за тони, контраст та деталі у складних сценах, щоб картинка залишалася виразною як в яскравих, так і в темних фрагментах.

Окремо виробник наголошує на точності кольору: Micro RGB Precision Color 100 має 100% охоплення BT.2020 та сертифікацію VDE на точне відтворення кольорів. Це важливий сигнал для сегмента «ультрапреміум»: компанія використовує професійні стандарти палітри, підкреслюючи, що мова йде не лише про яскравість чи «вау-ефект», а про контрольований, відтворюваний колір.

Дизайн як інженерія: Timeless Frame і телевізор, що виглядає як вікно

Важливо зазначити, що Samsung вдосконалює не тільки технологічну складову, а й робить ставку на дизайн - причому в інтерпретації «телевізор не має виглядати як телевізор». 130-дюймовий Micro RGB отримує Timeless Frame - сучасну еволюцію Timeless Gallery (2013), але адаптовану під надвеликий формат. Опис у стилі «величезне вікно, що розширює простір кімнати» звучить образно, проте інженерно це означає інше: рамка, пропорції, візуальне «відділення» зображення від корпусу мають мінімізувати відчуття техніки й підсилити ефект об’єкта інтер’єру.

Цікава деталь: звук у 130-дюймовій моделі інтегрований у рамку та збалансований під розмір екрана - тобто фактично аудіо і відео зав’язані фізично, щоб вони сприймалися одним цілим у просторі. Це прямо вкладається у загальну концепцію «компаньйона»: якщо телевізор стає центром кімнати, то він має звучати так само масштабно, як виглядає.

Vision AI Companion: коли AI - це не лише покращення, а й поведінка

Далі Samsung переходить від «вітринної технології» до щоденних сценаріїв. Vision AI Companion (VAC) - це інтелектуальна надбудова, що перетворює телевізор на «компаньйона для розваг»: підказує, що подивитися, що приготувати, яку музику ввімкнути, і загалом розширює взаємодію з екраном за межі перегляду. Важливо, що компанія одразу прив’язує VAC до голосових запитів і контекстного виконання команд, а також підкреслює сумісність із широкою лінійкою телевізорів - від Micro LED/Micro RGB до OLED, Neo QLED, Mini LED та UHD TV (з традиційною ремаркою про залежність функцій від регіону та моделей).

У демонстрації «сценарності» Samsung зробила ставку на два режими, які зрозумілі без пояснень. AI Soccer Mode Pro - для більш «стадіонного» відчуття під час матчів через адаптацію зображення та звуку. AI Sound Controller Pro - для тонкого керування міксом: підсилити коментарі, приглушити натовп або навпаки залишити атмосферу й прибрати фонову музику. Якщо дивитися на це як на тренд, то Samsung піднімає AV на рівень персоналізації, де користувач керує не загальною гучністю, а «складовими» звукової сцени.

HDR10+ ADVANCED і Eclipsa Audio - стандарти «преміального пайплайну»

Ще один важливий блок - підтримка HDR10+ ADVANCED у телевізорах 2026 року. Samsung описує це як комплексне оновлення якості: підвищена яскравість, оптимізація за жанрами, інтелектуальне згладжування руху, вдосконалене локальне тонове відображення і покращений ігровий досвід. HDR давно став «мовою» сучасних OTT-платформ, і компанія прямо натякає на готовність екосистеми до контенту нового покоління, де якість зображення - це не лише матриця, а ще й правила обробки, метадані, тонмапінг і робота з динамічними сценами.

Також на CES було представлено Eclipsa Audio - нову систему просторового звуку, яку Samsung планує впроваджувати у всіх телевізорах 2026 року. На практиці це виглядає як спроба зробити «простір» стандартною частиною телевізора, а не опцією, яку забезпечує лише зовнішній саундбар. І саме тому блок із Eclipsa Audio дуже органічно лягає на філософію «компаньйона»: просторовість - це не просто гучніше, а «правильніше в кімнаті», а значить - поле для інтелектуальної адаптації під контент і акустику.

AV Audio: Wi-Fi-колонки як елемент системи

Samsung має 11 років лідерства на світовому ринку саундбарів і тепер розширює аудіопортфель двома новими Wi-Fi-колонками - Music Studio 5 і Music Studio 7. Це фактично розширення діапазону комбінацій у межах інтегрованої екосистеми: більше варіантів побудови системи під кімнату, більше гнучкості для аудіовізуального супроводу, плюс очевидний фокус на тому, щоб техніка вписувалася в інтер’єр.

Дизайнерський штрих тут не випадковий: обидві моделі отримали класичний дизайн з крапкою від Ервана Буруллека (Erwan Bouroullec) - посилання на універсальний символ у музиці та мистецтві. І це маркер того, що виробник не хоче залишати аудіо просто «прихованим під ТВ-тумбою» - навпаки, воно має бути видимим і естетично виправданим елементом простору, як і «галерейний» телевізор.

Проєктори: The Freestyle+ як мобільний екран із тим самим AI-шаром

Проєкційний напрям виглядає як логічне продовження ідеї дисплеїв: новий портативний проєктор Samsung The Freestyle+ працює на базі VAC і дозволяє дивитися контент не лише на стінах і стелях, а й на нерівних поверхнях - кутах чи шторах. Проєктор стає ще одним екраном екосистеми, а не лише автономним пристроєм із власною логікою керування.

Freestyle+ - це про сценарій «екран там, де ви зараз», але з тим самим набором інтелектуальних підказок і голосових механік, що і на телевізорі. Такий підхід може знайти великий відгук у сегменті молодих сімей і орендованого житла: переносний дисплей дає великий формат без «стаціонарної» інсталяції.

Монітори Odyssey: ставка на 6K 3D і «межі» геймерського дисплея

Для геймерів і креаторів Samsung презентувала лінійку ігрових моніторів Odyssey 2026 року з п’яти моделей, де флагманом названо перший 6K 3D Odyssey G9. Також у серії Odyssey G6 наступного покоління та три нові моделі Odyssey G8. Компанія позиціонує лінійку як таку, що «розширює межі» роздільної здатності, частоти оновлення і занурення.

Загальна стратегія Samsung по дисплеях: під одним дахом йдуть і «домашні» телевізори, і «персональні» монітори - але обидва напрями рухаються в бік більшого формату, вищої деталізації та сценарного досвіду. У реальному домі ці світи давно перетинаються: консоль, ПК, стримінг - усе це конкурує за час користувача, і Samsung робить все можливе, щоб користувач отримував максимум позитивного досвіду.

ОС Tizen як важливий аргумент

Нарешті, те, що часто лишається за лаштунками анонсів пристроїв, але визначає досвід на роки: Tizen. Samsung називає її найпотужнішою на сьогодні операційною системою для своєї дисплейної екосистеми й обіцяє сім років оновлень ОС Tizen. У категорії телевізорів це важливо: покупка великого екрану - інвестиція не на рік-два, і саме програмна підтримка визначає, чи залишиться пристрій сучасним з точки зору сервісів, застосунків і «інтелектуальних» функцій.

Зазначимо, що це дуже важливий аргумент, який у сегменті преміум стає конкурентною перевагою не гіршою за яскравість або діагональ: користувач купує не просто панель, а платформу, що еволюціонує.

Підсумок: AV як єдина система, де головне - не специфікації, а зв’язність

The First Look 2026 у виконанні Samsung - це не про те, «скільки нових моделей» привезли на CES. Це про те, як компанія намагається переформулювати AV у бік зв’язної екосистеми, де телевізор задає центр тяжіння, проєктор додає мобільність, аудіо - гнучкість інсталяції й дизайн-інтеграцію, а монітори - місток до ігор та продуктивних сценаріїв.

Ультрапреміум 130-дюймовий Micro RGB (R95H) у цій логіці виконує роль «маніфесту» - з новою архітектурою кольору, галерейним дизайном Timeless Frame, AI-обробкою зображення та інтегрованим звучанням. А Vision AI Companion, HDR10+ ADVANCED і Eclipsa Audio — це спроба зробити так, щоб «преміум» визначався не тільки матрицею, а поведінкою системи в реальному домі: як швидко вона розуміє запит, як точно підлаштовує картинку й звук, і як органічно працює з іншими пристроями в екосистемі.

