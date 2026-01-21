21 января 2026 г., 13:46

Dell перезапускає лінійку ноутбуків XPS з рекордною автономністю - до 40 годин роботи



Dell представила нові XPS 14 та XPS 16 на базі процесорів Intel Core Ultra 3 та з повним редизайном флагманської лінійки XPS.



Нові моделі отримали надтонкі корпуси (лише 14,6 мм) з анодованого алюмінію та повернули культовий логотип на верхню кришку. Вага моделей відповідно - 1,36 кг (на 220г легше попередньої версії) та 1,63 кг (на 450г легше). Експерти також зазначають, що XPS 14 тепер компактніший за MacBook Air 13 за площею на столі.



Важливою зміною стала відмова від експериментальних сенсорних кнопок на користь традиційного ряду функціональних клавіш з тактильним відгуком - рішення, на якому наполягали користувачі, як стверджує компанія.



Нове покоління XPS побудоване на базі процесорів Intel Core Ultra Series 3 з вбудованою графікою Intel Arc (12 ядер Xe). Завдяки новій архітектурі, продуктивність у задачах штучного інтелекту зросла на 57% (для XPS 14) та 78% (для XPS 16) порівняно з попередніми моделями.



Однією з головних інновацій стало впровадження технології Tandem OLED (раніше дебютувала в iPad Pro та топових планшетах), що забезпечує високу яскравість та довший термін служби панелі. Для тих, хто цінує енергоефективність, доступні LCD-панелі зі змінною частотою оновлення від 1 до 120 Гц.



Нововедення дозволили Dell заявити про кращу автономність у галузі: ноутбуки здатні працювати до 40 годин у режимі відтворення локального відео, або 27 год під час безперервного стрімінгу.



Вперше в лінійці XPS реалізовано принципи циркулярного дизайну. Пристрої отримали модульні порти USB-C, що значно спрощує ремонт, та клавіатури, які легко демонтуються. У конструкції використовуються перероблена сталь, кобальт та мідь, а самі ноутбуки відповідають найсуворішим екологічним стандартам EPEAT 2.0.



Ціни на новинки в США стартують від 2 049 дол. за 14-дюймову модель та 2 199 дол. за 16-дюймову.



У 2026 році Dell також планує розширити лінійку за рахунок ультратонкого XPS 13 (товщиною менше 13 мм), який стане найдоступнішим пристроєм серії.

