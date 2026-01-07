Укрзалізниця тестує Starlink у поїздах далекого сполучення

7 января 2026 г., 16:25

Укрзалізниця в тестовому режимі забезпечила поїзд «Гуцульщина» №95/96 Київ-Рахів доступом до Wi-Fi на базі супутникового інтернету Starlink. Доступ до мережі матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда. 10 хвилин безплатного доступу для кожного дадуть змогу протестувати послугу та – в разі необхідності – відправити термінові повідомлення. А повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб – без будь-яких обмежень по швидкості. Оплату можна здійснити онлайн будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay.

Вагони «Гуцульщини» обладнані партнером без залучення інвестицій з боку Укрзалізниці. Якщо проєкт матиме стабільний попит, його планується масштабувати на інші поїзди через прозорий конкурс на постачання послуги. Цей проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця за підтримки Мінцифри вже обладнала доступом до швидкісного інтернету всі свої 16 поїздів «Інтерсіті+».

