Україна отримала понад 50 тонн обладнання для відновлення енергосистеми з шести країн Європи

23 января 2026 г., 10:25

Україна отримала чергову партію технічної допомоги вагою понад 50 тонн для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.



За його словами, в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії. Це силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. У п'ятницю має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго.



«Всі запити швидко відпрацьовуємо. Підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже відправлено 20 вантажів – 114 тонн устаткування. Усім відповідальним дано завдання оперативно опрацьовувати отриману допомогу, адже від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла в домівках», - зазначив Денис Шмигаль.



Денис Шмигаль висловив вдячність всім партнерам, які допомагають українцям пройти цю важку зиму.

