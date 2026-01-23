Samsung піднімає ціни на пам'ять на 80% через дефіцит

23 января 2026 г., 11:45

Світовий ринок споживчої електроніки готується до масштабного цінового потрясіння у 2026 році, як зазначають наглядачі Reuters. На тлі загального дефіциту, спричиненого розбудовою АІ-інфраструктури такими гігантами, як OpenAI, Google та Microsoft, приходить все більше повідомлень про безпрецедентне підвищення вартості компонентів.



Так, згідно з даними дистриб'юторів Samsung, південнокорейський гігант запровадив миттєве підвищення цін на 80% на нову партію контрактних поставок. Цю інформацію анонімно підтвердив співробітник кампусу Device Solutions у Гіхині (на південь від Сеула). Очікується, що це підвищення торкнеться всього спектру продукції Samsung, включаючи рішення DDR, HBM, LPDDR та GDDR, які використовуються в мобільних пристроях, настільних ПК, графічних картах та АІ-прискорювачах. Хоча офіційного підтвердження цій інформації ще немає, експерти вважають, що ціни за новими контрактами на перший квартал 2026 року вже зафіксовані на рекордному рівні.



За прогнозами дослідницьких компаній IDC та Counterpoint, продажі смартфонів у 2026 році скоротяться мінімум на 2%, а ринок ПК впаде на 4,9%. Виробники, такі як HP Inc, Dell та Lenovo, уже планують підвищення цін на готову продукцію до 20% на початку року.



Президент дистриб'ютора Fusion Worldwide Тобі Гоннерман (Tobey Gonnerman) зазначає, що в деяких категоріях уже спостерігається «інфляція цін у 1000%». Найбільше постраждають бренди бюджетного та середнього сегментів, зокрема Xiaomi та TCL. Енріке Лорес (Enrique Lores), CEO компанії HP, підтвердив, що компанія підніме ціни на ПК через «значні» витрати на компоненти. Водночас аналітик Morningstar Вільям Кервін (William Kerwin) вважає, що Apple перебуває у кращому стані завдяки прямим контрактам, але навіть вона може бути змушена коригувати цінники.



Ринок електроніки у 2026 році став заручником «АІ-канібалізації». Потужності Samsung, SK Hynix та Micron обмежені, і вони надають пріоритет високорівневій пам'яті для дата-центрів, де маржа значно вища. Стрибок цін на 80% від Samsung є критичним сигналом: ефект доміно по всьому ланцюжку постачання проявиться вже за кілька тижнів, коли нові партії комплектуючих потраплять до збирачів техніки. Це створює небезпечний прецедент, де споживачі будуть змушені платити «податок на АІ» за звичайні ноутбуки та смартфони.



Ринок входить у фазу, де стабільність ланцюжків постачання стає важливішою за будь-які технологічні інновації.

