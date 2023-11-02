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За рік продаж генераторів та зарядних станцій в «АЛЛО» збільшився вшестеро

2 ноября 2023 г., 14:35
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Національний маркетплейс «АЛЛО» проаналізував, як українці готуються до зими 2023-2024 рр. та які товари замовляють на allo.ua. Після нетипового минулого року наразі покупки українців повертаються до звичайної сезонності – клієнти готуються до зими заздалегідь.

Цьогоріч громадяни почали готуватися до ймовірних проблем з електроенергією заздалегідь, проте без ажіотажу, характерного для минулого року. У третьому кварталі збут зарядних станцій та генераторів збільшився вшестеро відносно аналогічного періоду 2022 року, а павербанків – вдвічі.

Пік попиту на павербанки цього року припав на кінець липня – початок серпня. В цей період реалізація зросла втричі у порівнянні з початком липня. Клієнти «АЛЛО» віддають перевагу павербанкам великої ємності: у лідерах продажів – моделі Xiaomi та Baseus на 20000-30000 мА•год.

Споживачі вже знаються на технічних характеристиках генераторів та зарядних станцій та краще розуміють, що підходить для їхніх потреб, та почали зваженіше ставитися до рішень про такі придбання. Популярними у клієнтів «АЛЛО» є інверторні та двопаливні генератори Könner&Söhnen і моделі бензинових генераторів італійського бренду Pramac з двигуном від Honda. У доступному ціновому сегменті серед зарядних станцій з літій-іонним акумулятором у лідерах Romoss RS300 на 231 Вт•год, а також Könner&Söhnen KS 100PS на 150 Вт•год. Споживачі обирають також зарядні станції з літій-залізо-фосфатним акумулятором (LiFePO4) від Anker та EcoFlow, адже вони мають відносно низьку вартість та тривалий термін служби.

За рік продаж генераторів та зарядних станцій в «АЛЛО» збільшився вшестеро

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