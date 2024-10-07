Впродовж III кв. Алло відкрила новий магазин в Києві та оновила 23 торгові точки у 10 містах

7 октября 2024 г., 12:42

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Алло продовжує інвестувати у розвиток офлайн-мережі омніканального роздробу. Компанія також оптимізує торговий простір для зручних оглядин та покупок, а також отримання онлайн-замовлень. Загалом у третьому кварталі Алло відкрила один новий магазин та оновила 23 торгові точки у 10 містах.

Нова адреса у переліку київських магазинів Алло – вул. Гната Юри, 20, ТРЦ «Квадрат». На понад 100 м² представлено широкий асортимент товарів – від смартфонів та планшетів, акустики та товарів для геймінгу до побутової техніки та гаджетів для персонального догляду.

В переформатованих та оновлених магазинах мережі розширено асортимент дрібної побутової техніки. Крім того, в декількох магазинах товари для геймінгу тепер представлено у бренд-зонах Hator, Razer та Logitech.

На кінець вересня омніканальна мережа Алло налічує 295 магазинів у понад 100 містах України. Більшість магазинів працює за відсутності електроенергії: в них можна купувати сучасні інноваційні пристрої, розраховуючись за них готівкою чи карткою, а в разі потреби – підзарядити свої гаджети.

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