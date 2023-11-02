«ПриватБанк» запустив для МСБ безконтактне приймання платежів на iPhone

2 ноября 2023 г., 15:35

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«ПриватБанк» оголосив про запуск технології безконтактного приймання платежів Tap to Pay на iPhone від Apple для підприємців по всій Україні. Це дозволить клієнтам фінансової установи приймати безконтактні платежі особисто, використовуючи лише iPhone та додаток «Термінал» iOS – без необхідності в POS-терміналі чи будь-якому додатковому обладнанні. Ця функція надає продавцям простий, безпечний та конфіденційний спосіб приймати безконтактні платежі з дебетових та кредитних карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців.

Клієнти «ПриватБанку» можуть почати використовувати Tap to Pay на iPhone за кілька хвилин прямо в додатку «Термінал» iOS, завантаживши його з Apple App Store на iPhone XS або новішої версії. Після простої процедури реєстрації все, що потрібно зробити продавцю, щоб почати приймати платежі – це відкрити додаток «Термінал» на своєму iPhone, ввести суму покупки та попросити клієнта піднести свій безконтактний платіжний засіб до iPhone продавця, щоб завершити оплату. Технологія Apple Tap to Pay на iPhone використовує вбудовані функції iPhone, щоб зберегти конфіденційність і безпеку як бізнес-даних, так і даних клієнтів.

«Додаток "Термінал" від "ПриватБанку" – це комплексне готове рішення для бізнесу, яке дозволяє не тільки приймати безконтактні платежі з карток Visa та Mastercard, але також реєструвати касові операції, створювати та фіскалізувати чеки та передавати інформацію податковим органам», – зазначив Євген Заіграєв, член правління «ПриватБанку» з питань МСБ.

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