Квартальний дохід Check Point збільшився на 3% до 596 млн дол.

2 ноября 2023 г., 13:35

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Check Point Software Technologies опублікувала кращі, ніж очікувалося, показники виторгe та прибутку за третій фінансовий квартал.



Нагадаємо, Check Point Software - провідний постачальник послуг з кібербезпеки, клієнтами якого є понад 100 000 організацій. Продукти компанії використовуються для захисту хмарних середовищ, локальної інфраструктури та пристроїв співробітників. Портфель продуктів складається з додатків для кібербезпеки, а також фізичних брандмауерів, які компанії можуть встановлювати у своїх центрах обробки даних та офісах.



У третьому кварталі, що завершився 30 вересня, дохід Check Point збільшився на 3% в річному обчисленні до 596 млн дол. Аналітики очікували 591,86 млн дол. Більш того, компанії також вдалося перевершити середній показник власного внутрішнього прогнозу приблизно на 9 млн дол.



Як повідомляється, зростання доходів Check Point було зумовлене, головним чином, збільшенням попиту на пропозиції, що базуються на підписці. Дохід від цієї частини продуктового портфелю зріс на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 248 млн дол.



Значна частина доходу компанії від передплати надходить від платформи Infinity, яка була запроваджена у 2017 році та дозволяє замовникам купувати всі основні продукти Check Point Software за єдину річну плату. Наголошується, що це рішення дозволяє знизити компаніям витрати на кібербезпеку до 20%, а також спростити роботу адміністраторів.



Зростання передплаченого бізнесу Check Point Software було частково нівельовано зниженням попиту на лінійку фізичних пристроїв кібербезпеки Quantum. Попит впав на 14% у порівнянні з минулим роком через те, що компанія описує як "затримку" циклів оновлення.



Як і виторг, прибуток Check Point Software у третьому кварталі перевершив консенсус-оцінку. Чистий прибуток зріс на 10% у порівнянні з попереднім роком, до 242 млн дол.



"Наші результати в третьому кварталі були високими, відзначені 17-відсотковим зростанням прибутку на акцію і 15-відсотковим зростанням доходів від підписок на послуги безпеки, - заявив засновник і головний виконавчий директор Check Point Software Гіл Швед (Gil Shwed). - Ми досягли загального доходу майже на рівні верхньої межі нашого прогнозного діапазону, а прибуток на акцію сягнув піку".



Натхненна високим прибутком, Check Point Software підвищила свій річний скоригований прибуток до 7,70-8,30 доларів за акцію. Раніше компанія прогнозувала прибуток від $8,20 до $8,40. Крім того, річний виторг тепер прогнозується на рівні від 2,38-2,43 млрд дол. проти 2,34-2,51 млрд дол., що було озвучено раніше.

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