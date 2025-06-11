Планшети Redmi Pad 2 на 11 дюймів та батареєю на 9000 мА·год з'являться за ціною від 6999 грн

11 июня 2025 г., 12:35

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За даними «Алло», розпочато продажі нових планшетів серії Redmi Pad 2, які вже можна замовити на allo.ua і в мобільному застосунку «Алло» – з вигодою до 1000 грн до 23 червня.



Redmi Pad 2 має 11-дюймовий 2,5K-дисплей (2560×1600) з частотою оновлення 90 Гц, який захищає очі від перенавантаження. Процесор MediaTek Helio G100-Ultra відповідає за плавне перемикання між застосунками. Новинка отримала 8 Мп основну та 5 Мп фронтальну камери. Зазначено, батарея на 9000 мА·год не потребує частого заряджання, а у режимі очікування планшет триматиме заряд до 86 днів. У новинки – квадродинаміки з Dolby Atmos для об’ємного звуку. А завдяки Xiaomi HyperOS 2 вирішувати різноманітні завдання дуже зручно. Металевий корпус не обтяжує планшет: його вага становить трохи більше за 500 грамів.



У планшетах серії Redmi Pad 2 гармонійно поєднано візуальну та аудіокомпоненти, тому вони підходять для різноманітних розваг – перегляду нового пригодницького фільму, улюбленого серіалу чи змагань в ігровому світі. Планшети націлено на навчання, адже вони здатні витримати онлайн-уроки та заняття в режимі відеоконференцій, а також допоможуть із виконанням домашніх завдань чи підготовкою індивідуального проєкту.



Користувачі можуть вибрати модель Redmi Pad 2 (4+128 ГБ, 8+256 ГБ) у сірому чи зеленому кольорах від 6999 гривень або Redmi Pad 2 4G (4+128 ГБ, 8+256 ГБ) з підтримкою двох SIM-карток у сірому кольорі від 8499 гривень. Причому в обох новинках об'єм сховища можна збільшити до 2 ТБ. Крім того, працювати з планшетом допоможе стилус Redmi Smart Pen, забезпечуючи точність введення для письма, ескізів і нотаток, як на папері.

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