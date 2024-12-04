Онлайн-продажі «Алло» у «Чорну п'ятницю» вперше перевищили офлайн

4 декабря 2024 г., 14:35

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Головний розпродаж року в торгівельній мережі «Алло» тривав з 22 листопада по 1 грудня. Загальний обсяг продажів у цей період перевищив аналогічні показники 2023 року на 10%, середній чек зріс на 35%, а кількість чеків збільшилася на 70% проти середини листопада. Частка онлайн-продажів в «Алло» зросла до рекордних 52% (+6 п.п.). Зменшилася доля покупок серед чоловіків та зросла доля покупок серед жіночої аудиторії (+6 п.п.). Цьогоріч збільшився попит на енерготовари, як-то зарядні станції, павербанки та генератори, тоді як торік клієнти найбільше купували побутову техніку.

Трафік мобільного застосунку «Алло» у період розпродажу зріс на 50% проти попереднього тижня та на 38% проти Black Friday минулого року, а кількість замовлень виросла на 150% проти середини листопада та на 55% проти торішньої «Чорної п'ятниці». Пік покупок у застосунку припав на п'ятницю, 29 листопада. Серед користувачів було 62% чоловіків та 38% жінок, найактивнішими виявилися вікові категорії 35-44 та 25-34 роки: на них припало відповідно 30% та 25%.

В офлайн-мережі Алло пікові години покупок також припали на п'ятницю, 29 листопада – з 17 до 18 години. Кількість відвідувачів зросла на 45%, а найвідвідуванішими стали магазини у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові, причому працювали вони навіть за відсутності електроенергії.

Загалом 60% зареєстрованих клієнтів віддали перевагу офлайн-магазинам мережі, а 40% замовляли товари на сайті та у мобільному застосунку. Найбільше покупок було здійснено у Києві, Дніпрі, Львові, Кривому Розі, Запоріжжі та Одесі. Майже 60% всіх покупок «Чорної п'ятниці» припало на клієнтів у віці 21-50 років, крім того, майже на 6 п.п. проти торішніх показників (66% чоловіків, 34% жінок) зросла загальна доля покупок, які робили жінки. Втім чоловіки все одно купували більше за жінок – 60% та 40% відповідно.

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