Смартфони серії Xiaomi 14Т вже в продажу за ціною від за 19 999 грн

27 сентября 2024 г., 16:35

0

Tweet

Маркетплейс Алло оголосив про старт продажів преміальних смартфонів серії Xiaomi 14Т.



Зазначено, Xiaomi 14Т Pro та Xiaomi 14Т з камерою Leica нового покоління забезпечать якісні знімки вдень та вночі. Обидві новинки мають 6,67-дюймовий дисплей CrystalRes-AMOLED з частотою оновлення 144 Гц, роздільною здатністю 1,5K (2712×1220), щільністю пікселів 446 ppi, максимальною яскравістю до 4000 ніт, 12-бітною глибиною кольору та охопленням DCI-P3. Він забезпечує яскраві та насичені кольори й, що вже стало стандартом, піклується про комфорт для очей. Новинки виводять продуктивність та креативність на новий рівень завдяки можливостям розширеного AI у роботі з пошуком, голосом, текстом, зображеннями та відео, що дає можливість оптимізувати повсякденні завдання.



Встановлений AI чат-бот Gemini допоможе розв'язати різні питання, а нова функція «Обведи й знайди із Google» пришвидшить пошук. Моделі отримали батарею місткістю 5000 мА•год та підтримують гіперзарядку: у Xiaomi 14T – це 67 Вт, а от у Xiaomi 14T Pro, окрім дротової на 120 Вт, ще й вперше у лінійці Xiaomi T з’явилася бездротова на 50 Вт. Також обидва смартфони мають пило- й водозахист за стандартом ІР68.



Система з трьох камер Xiaomi 14Т Pro охоплює п'ять фокусних відстаней – від 15 мм до 120 мм. Оптика Leica Summilux та матриця Light Fusion 900 з апертурою ƒ/1,6 забезпечать якісні портрети та пейзажі. Новинка також підтримує запис 8К-відео. 32 Мп фронтальна камера з апертурою ƒ/2,0 додає нових можливостей для селфі. Модель працює на базі флагманського чипсета MediaTek Dimensity 9300+.



Витончений дизайн моделі є лаконічним, а рамка з високоміцного алюмінієвого сплаву забезпечує додаткову стійкість.



Придбати новинку зараз можна з вигодою 3000 грн, адже її вартість становить 29 999 грн замість 32 999 грн за модель з конфігурацією пам’яті 12+512 ГБ та 31 999 грн замість 34 999 грн за модель з конфігурацією 12 ГБ+1 ТБ.



Xiaomi 14T отримав вдосконалену матрицю IMX906 від Sony та універсальну систему з трьох камер Leica – 50 Мп основної, 12 Мп ультраширококутної та 50 Мп телефото – що охоплює чотири фокусні відстані. Смартфон з процесором MediaTek Dimensity 8300-Ultra – продуктивний та ефективний.



Xiaomi 14Т доступний з вигодою 2000 гривень: у конфігурації 12+256 ГБ – за 19 999 грн замість 21 999 грн або 21 999 грн замість 23 999 грн за конфігурацію 12+512 ГБ.



Моделі можна оглянути дистанційно – завдяки сервісу відеоконсультацій з 10:00 до 20:00, відповідна кнопка знаходиться на картці товару на сайті та в мобільному застосунку Алло. Новинки завезено офіційно, є гарантія виробника 24 місяці. Кожному покупцеві буде нараховано кешбек за програмою лояльності АЛЛО Гроші на вигідніші покупки аксесуарів. Прихильникам бренду доступні програма кредитування та оплата частинами. При оформленні замовлення на allo.ua та в мобільному застосунку покупку безоплатно буде доставлено в магазини Алло, Алло МАХ та точки видачі Алло Express.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора