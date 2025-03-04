Нові планшети серії Xiaomi Pad 7 вже у продажу по ціні від 14999 грн

4 марта 2025 г., 12:35

За інформацією АЛЛО, представлені на MWC у Барселоні планшети серії Xiaomi Pad 7 до 17 березня можна придбати з вигодою до 3000 грн – від 14999 грн.



Планшети серії Xiaomi Pad 7 розроблено для мультизадачної та ефективної роботи. Вони отримали 11,2-дюймові 3,2К-екрани з частотою оновлення 144 Гц, місткі батареї на 8850 мА•год, операційну систему Xiaomi HyperOS 2 та AI-функції, що підвищують продуктивність.

Новинка працює на платформі Snapdragon 7+ Gen 3, має 13 Мп основну та 8 Мп фронтальну камери, підтримує турбозарядку 45 Вт.

Моделі надтонкі, важать 500 грамів.

Xiaomi Pad 7 Pro (8+256 ГБ, 12+512 ГБ) працює на чипсеті Snapdragon 8s Gen 3 та підтримує зарядку 67 Вт.

Нова 32 Мп фронтальна камера стане рішенням для відеоконференцій, а 50 Мп основна камера зафіксує все, що потрібно.

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