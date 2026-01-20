Європа розгортає мережу АІ-гігафабрик для подолання розриву з США та Китаєм

20 января 2026 г., 9:35

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила зміни до регламенту EuroHPC (European High-Performance Computing), які відкривають шлях до будівництва великомасштабних «АІ-гігафабрик» по всій Європі.



Рішення, прийняте 19 січня 2026 року, суттєво розширює повноваження спільного підприємства EuroHPC, включаючи розвиток масивної обчислювальної інфраструктури для АІ та квантових технологій поруч із традиційними суперкомп’ютерами. Нові АІ-гігафабрики стануть основою для навчання та розгортання великомасштабних АІ-моделей світового рівня, що має зміцнити цифрову незалежність ЄС. Регламент набуває чинності 20 січня 2026 року та впроваджує нові правила фінансування та закупівель, спрямовані на баланс між участю великих промислових гравців та підтримкою стартапів.



Брюссель нарешті перейшов від регуляторних обмежень (як-от AI Act) до агресивного стимулювання фізичної інфраструктури.



Термін «АІ-гігафабрика» вказує на зміну парадигми: Європа більше не намагається створити просто «ще один суперкомп’ютер», а будує інтегровані екосистеми, де обчислювальна потужність, дані та капітал об’єднуються для створення конкурентів ChatGPT чи Claude. Інтеграція квантового компонента в цей процес натякає на підготовку до наступного технологічного стрибка, де АІ-алгоритми працюватимуть на базі квантових обчислень.



У 2026 році, коли дефіцит обчислювальних потужностей став головним фактором гальмування для глобальних розробок, власна мережа гігафабрик дозволить ЄС убезпечити своїх розробників від залежності від хмарних сервісів американських техгігантів. Це фактично спроба створити «Airbus для сфери штучного інтелекту», де спільні інвестиції країн-членів мають конвертуватися у глобальне лідерство та технологічну безпеку континенту.

