«Азов» переходить на цифрове управління логістичним забезпеченням на базі SAP

Міністерство оборони України інтегрувало командування 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» в цифрову систему управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) за напрямком наземних систем озброєння.



Як зазначається, завдяки цьому Командування Сил логістики ЗСУ може відслідковувати запаси та отримувати заявки на забезпечення корпусу, а командування «Азову» — бачити рішення про розподіл ресурсів у реальному часі.



Раніше документообіг між Силами логістики ЗСУ та НГУ був ускладненим: підрозділи підпорядковуються різним міністерствам, а паперові процедури часто спричиняли затримки постачання до кількох тижнів.



З впровадженням системи УЛЗ обмін заявками та нарядами на озброєння, техніку та майно відбувається миттєво. Це дозволяє уникнути затримок і значно прискорює забезпечення підрозділів.



«Інтеграція «Азову» в систему управління логістичним забезпеченням – це приклад того, як сучасні цифрові рішення підвищують швидкість і точність логістики в інтересах підрозділів, що відіграють ключову роль у відсічі збройної агресії ворога», – підкреслила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



«В умовах постійного тиску ворога на фронті швидкість реакції в логістичному забезпеченні стає одним із ключових факторів, що визначають здатність підрозділів виконувати бойові завдання. Кожна затримка в постачанні, кожна невчасна передача інформації прямо впливає на боєздатність і безпеку особового складу.



Саме тому впровадження системи УЛЗ у корпусі було логічним і своєчасним рішенням. Централізована платформа дозволяє прискорити обмін даними, автоматизувати ключові процеси, підвищити прозорість запасів і скоротити час реагування на зміну оперативної ситуації», – прокоментував старший лейтенант Олександр «Корвін» Ніколенко, начальник відділу озброєння 1-го корпусу НГУ «Азов».



Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їх рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.



Крім того, система зменшує людський фактор і залежність від паперових процесів, які в умовах війни створюють ризики помилок, затримок і непрозорих рішень. Натомість командири і служби забезпечення працюють з актуальними даними та можуть швидше реагувати на потреби підрозділів – від фронту до тилу.



Для війська це означає швидше постачання, точніше планування та розподіл ресурсів. Для держави – контроль процесів, прозорість закупівель і ефективніше використання кожної гривні. Для партнерів – прозорі зрозумілі правила, сумісні зі стандартами НАТО.

