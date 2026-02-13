AMD захопила майже 30% ринку процесорів

13 февраля 2026 г., 12:35

Згідно з останніми даними Mercury Research, у четвертому кварталі частка AMD за кількістю відвантажених процесорів зросла до 29,2%, що є найвищим показником за всю історію виробника. Ще більш вражаючим є фінансовий результат: завдяки стратегічному фокусу на преміальних продуктах компанія тепер контролює 35,4% усього виторгу в сегменті x86-процесорів.



У сегменті настільних ПК позиції AMD виглядають особливо міцними. Завдяки високому попиту на лінійку Ryzen 9000 та проблемам корпорації Intel із постачанням кремнію з власних фабрик і потужностей TSMC, частка AMD у десктопних процесорах піднялася до 36,4%. Хоча Intel все ще утримує кількісне лідерство з показником 63,6%, за останній рік вона втратила вражаючі 9,5% ринку в цьому секторі. У грошовому вимірі успіх «червоної команди» ще помітніший: AMD вже отримує 42,6% від загального виторгу за настільні процесори. Це підтверджує домінування бренду серед геймерів та ентузіастів, які обирають дорожчі та продуктивніші рішення. Ситуація для головного конкурента ускладнилася тим, що Intel була змушена переспрямувати виробничі потужності на серверні чипи, фактично пожертвувавши часткою споживчого ринку.



Мобільний сегмент, який традиційно вважався головною опорою Intel, також демонструє зміну балансу сил. AMD досягла свого історичного максимуму в категорії ноутбуків, захопивши 26% ринку за кількістю одиниць. Це стало можливим завдяки ретельно прорахованій мобільній лінійці, яка тепер впевнено конкурує в усіх категоріях - від енергоефективних ультрабуків до потужних ігрових станцій. Дохідна частка AMD у мобільному секторі зросла до 24,9%, що вказує на поступове проникнення бренду в преміальні серії ноутбуків. Intel відкрито визнає, що їй важко протистояти нинішній лінійці конкурента, і сподівається на зміну тренду лише наприкінці 2026 або у 2027 році, що дає AMD можливість продовжувати агресивну експансію в найближчі квартали.



Ці цифри відображають не лише технічну досконалість архітектури AMD, а й глибоку кризу виробничої стратегії Intel. Коли лідер ринку змушений обирати, які замовлення виконувати через брак кремнію, AMD спритно використовує цей вакуум для захоплення найбільш прибуткових сегментів. Показник у 35,4% виторгу при 29,2% частки ринку — це ознака надзвичайної ефективності бізнесу: AMD перестала сприйматися як «бюджетна альтернатива» і стала еталоном високої продуктивності. Поки Intel готує відповідь у вигляді майбутніх архітектур Panther Lake та Nova Lake, AMD має всі шанси закріпити успіх, оскільки лояльність користувачів та інерція ринку зараз працюють на її користь.

