Lenovo отримала рекордну виручку за квартал 22,2 млрд дол.

13 февраля 2026 г., 17:25

Lenovo Group офіційно представила результати третього кварталу 2025/26 фінансового року, продемонструвавши найвищі показники за всю свою історію.



Загальна виручка групи сягнула рекордних 22,2 млрд дол., що на 18% перевищує показники минулого року. Як зазначається, такий успіх став можливим завдяки стрімкому впровадженню технологій АІ в усі напрямки бізнесу, що дозволило компанії не лише збільшити дохід, а й суттєво наростити прибутковість. Скоригований чистий прибуток за стандартом non-HKFRS підскочив на 36% і склав 589 млн дол. Наразі напрямок інтелектуальних рішень генерує вже 32% від загального виторгу всієї групи, а темпи зростання доходів у сфері АІ склали 72% за рік.



Найбільший підрозділ компанії, Група розумних пристроїв (IDG), продемонстрував виняткову стійкість, заробивши 15,8 млрд дол. Lenovo зміцнила своє світове лідерство на ринку персональних комп'ютерів, досягнувши рекордної частки ринку в 24,9% за підсумками календарного року. Окрім комп'ютерів, підрозділ смартфонів під брендом Motorola також встановив історичні рекорди як за обсягами відвантажень, так і за кількістю активних пристроїв, що підкреслює успіх стратегії диверсифікації споживчого портфеля.



Значні структурні зміни відбулися у Групі інфраструктурних рішень (ISG), виручка якої зросла на 31% до 5,2 млрд дол. Продажі активно стимулювалися попитом на АІ-сервери та інноваційні системи охолодження. Поставки технології рідинного охолодження Neptune, яка є критично важливою для сучасних дата-центрів з високим навантаженням, злетіли на 300%.



Водночас Група рішень та послуг (SSG) продовжила зростання, яке триває вже 19 кварталів поспіль, принісши 2,7 млрд дол. доходу з операційною маржинальністю у 22%.



Голова правління та генеральний директор Lenovo Юаньцінь Ян наголосив, що компанія успішно реалізує свою місію «Smarter AI for All», роблячи технології штучного інтелекту доступними для кожного- від індивідуальних користувачів до великих корпорацій. Окрім фінансових досягнень, Lenovo отримала визнання у сфері сталого розвитку, четвертий рік поспіль підтвердивши найвищий рейтинг AAA від MSCI ESG. Таке поєднання фінансової потужності, технологічних інновацій та відповідального бізнесу робить Lenovo головним архітектором майбутньої екосистеми гібридного АІ, де персональні пристрої та потужна хмарна інфраструктура працюють як єдине ціле.

