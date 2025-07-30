Розіграш від Smartwell та NWU: отримайте розумний очищувач повітря Sensibo Pure! 

30 июля 2025 г., 16:56

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Smartwell Ukraine та NWU об'єднують зусилля, щоб подарувати вам можливість дихати свіжим та чистим повітрям, незалежно від міського смогу чи алергенів! Ми оголошуємо масштабний розіграш інноваційного розумного очищувача повітря.



Sensibo Pure! Цей сучасний пристрій стане вашим надійним помічником у створенні здорового мікроклімату в приміщенні.

Чому саме Sensibo Pure?



Sensibo Pure – це не просто очищувач повітря. Це розумний гаджет, який:



Автоматично моніторить якість повітря у вашому приміщенні.

Ефективно фільтрує пил, бактерії, віруси та алергени, забезпечуючи легке дихання.

Створює комфортні умови навіть у найбільш запиленому місті.

Як взяти участь та підвищити свої шанси на перемогу?



Умови участі максимально прості, щоб кожен мав шанс виграти цей чудовий приз:



Підпишіться на нашу Instagram-сторінку: @smartwell_ukraine.

Підпишіться на нашу Facebook-сторінку: @NWU.company.

Поставте лайки на 3 останні публікації на обох сторінках (Instagram та Facebook).



Не забувайте, що ви можете запрошувати своїх друзів до участі, і це додатково підвищить ваші шанси на перемогу!

Не пропустіть!



Розіграш триватиме до 5 серпня 2025 року включно. Саме тоді ми оголосимо щасливого переможця, який отримає



Sensibo Pure і зможе насолоджуватися якісним повітрям щодня.

Не зволікайте – долучайтеся до розіграшу вже сьогодні та дихайте на повні груди!

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