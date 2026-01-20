Держспецзв’язку зекономила на закупівлі безпілотних систем понад 4,6 млрд грн

20 января 2026 г., 8:25

За підсумками закупівлі та постачання у 2025 році безпілотних систем для Сектору безпеки та оборони України Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації в результаті злагодженої роботи з виробниками та постачальниками зекономила 4,6 млрд грн.

У результаті такої роботи Держспецзв’язку на зекономлені кошти вдалося закупити та поставити у 2025 році різним складовим Сектору безпеки та оборони України на 50789 безпілотних систем більше запланованої кількості.

